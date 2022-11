Quel est le meilleur moment pour envoyer vos notifications mobiles ?

Un jour de la semaine qui se termine en i.

L’efficacité des notifications (push mobiles, web et messages in-app) dans votre communication n’est plus à prouver, car elles vous permettent d’envoyer des messages personnalisés à vos cibles et créer davantage de liens avec elles. Mais utilisez-vous cet outil à bon escient ?

Tout comme les newsletters et les posts social média, les notifications ont elles aussi leurs heures et jours de gloire. La scale-up française Batch – justement spécialisée dans l’engagement client – a publié aujourd’hui son baromètre des notifications push 2022. L’étude vous livrera jours, heures, appareils, navigateurs et même les emojis propices à un taux d’ouvertures réussi ! Le baromètre est basé sur les données de notification pushs sur les applications mobiles, web, messages in-app de Batch depuis le début de l’année 2022 pour les secteurs de la mobilité, du retail, des loisirs et hospitalité, services, médias et finance.

Résultat des notifications push mobile

Le plus haut taux d’opt-in (pourcentage des utilisateurs ayant consenti à recevoir des notifications) est appliqué à six secteurs : finance, loisir & hospitalité, mobilité, média, retail et services – majoritairement sur Google Android (92 %), puis Apple iOS (55 %).

Le pourcentage des utilisateurs qui ouvrent leurs notifications push génériques (peu ou non ciblées) sont quasiment au même niveau tant sur IOS (4,9 %) que sur Android (4,8 %), particulièrement dans le secteur de la finance.

Quant aux pushs contextualisés (déclenchés par une action ou une temporalité de manière automatisée), ils sont légèrement majoritaires sur Android (13 %) plutôt que sur iApple IOS (12,3 %) dans les industries de services.

Roulement de tambour… voici le taux d’ouverture des notifications push par jour et par heure :

Messages in-app

Selon Batch, le taux d’opt-in des messages in-app est de 100 %, ce qui signifie que tous les utilisateurs d’une application peuvent voir des messages in-app, qu’ils soient opt-in (consentants) ou opt-out (quand le destinataire n’a pas dit non, donc c’est oui).

Les formats qui performent le plus en taux de clic sont le plein écran (18 % sur Android, 16 % sur iOS) et le pop-up (17 % sur Android, 19 % sur Apple).

Notifications push web

L’étude démontre que ce type de trafic provient majoritairement des mobiles (74,3 %), contre 25,7 % sur les desktop – le taux moyen d’opt-in est de 9 %.

Les utilisateurs sont 80,5 % a avoir consenti aux notifications push sur mobile, contre seulement 19,5 % sur ordinateurs. Le navigateur prédominant est Chrome.

Le plus grand taux d’ouverture concerne principalement l’industrie du retail (3,7 %), les loisirs et activités (3,6 %), suivi de près par le secteur de la mobilité (2,7 %), les services (2,6 %) et enfin les médias (1,3 %).

Les émojis les plus utilisés en France en 2022

Les mots les plus utilisés en France en 2022