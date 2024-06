Combien gagne un CRM Manager ? 

Focus sur les métiers du CRM avec le benchmark de Batch.

Comme chaque année, la solution de Customer Engagement Batch propose son benchmark sur les métiers du CRM, en collaboration avec Figures HR. En constante évolution, des nouveautés ont lieu dans le monde du CRM chaque jour, et c’est pour cela qu’une analyse annuelle est nécessaire. Alors, si vous êtes professionnel du CRM, ce benchmark pourrait peut-être vous intéresser et vous aider à décrypter vos habitudes professionnelles et les tendances du secteur.

Réalisée sur la base d’une étude quantitative, d’entretiens individuels, une fiche métier a été établie pour ce benchmark. Elle dresse l’identité du professionnel : le CRM manager est une personne créative et curieuse, avec un esprit orienté data, qui a un excellent relationnel et une forte capacité d’adaptation. Il orchestre des campagnes d’activation, de rétention et de fidélisation, visant à maximiser l’engagement client et à qualifier la base de contacts. Son rôle inclut la gestion des canaux tels que l’email, le SMS et les notifications push, assurant une relation client solide et durable.

Les compétences du CRM manager sont évidemment variables en fonction de l’ancienneté, avec une plus grande autonomie et un impact sur ses pairs grandissant avec le temps. Pour ce qui est du recrutement, les postes sont majoritairement situés en Île de France, à 77 %, probable conséquence de la macrocéphalie du pays. On peut également noter que le métier reste jeune puisque seulement 6 % des offres sont adressées à des profils séniors.

La grille de salaire démontre, elle aussi, cette rupture entre la région parisienne et le reste du pays. En effet, elle est bien plus conséquente en Île de France, comme l’indique le tableau dressé par Batch. Ils notent également un écart entre la rémunération des hommes et des femmes, en faveur des hommes, alors que le métier est féminin à 70 %.

Pour la suite de leur carrière, les perspectives d’évolutions sont nombreuses chez les CRM Managers. Monter en grade en interne, se lancer en freelance ou partir en agence, ce métier est très modulable et s’adapte à de nombreux types de structures. Il est également possible d’intégrer une équipe un peu différente comme celles du marketing ou de la data, des métiers qui partagent certaines compétences acquises par les professionnels du CRM.

Retrouvez le benchmark complet sur le site internet de Batch.