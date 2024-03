Barilla et Marie Kondo donnent une seconde vie aux emballages de pâtes 

Invasion de boîtes de pâtes dans les relais colis Vinted.

Selon l’étude Stand Earth’s 2022, plus de 3 milliards d’arbres sont coupés pour réaliser des millions de tonnes de cartons d’expédition. Un nombre important qui ne manque pas de faire réagir Barilla. La conscience environnementale est au cœur des préoccupations, alors, la marque italienne compte bien crier haut et fort ses valeurs écologiques en s’associant avec Marie Kondo. Célèbre pour sa méthode de rangement KonMari, elle apporte son expertise pour repenser l’utilisation des emballages bleus dans une optique de durabilité. Pour cela et à l’occasion de la journée mondiale du recyclage, elle transforme les boîtes Barilla en colis offrant aux consommateurs une solution pour expédier leurs articles de seconde main. Qui n’a jamais rêvé de recevoir une robe dans un paquet de pâtes ?

Ce partenariat témoigne de l’engagement de Barilla envers des pratiques respectueuses de l’environnement. À l’heure où les commandes sur Internet augmentent, entraînant un envoi excessif d’emballages, cette initiative répond à un besoin croissant de réduire notre empreinte carbone.

« Chez Barilla, nous plaçons la durabilité au cœur de nos actions », souligne lliara Lodigiani, présidente marketing global du groupe Barilla. « Ce partenariat avec Marie Kondo est une étape supplémentaire dans notre engagement en faveur de l’environnement. En offrant des alternatives pour réutiliser nos emballages, nous continuons à réduire nos déchets tout en encourageant une consommation responsable. Avec Marie Kondo, nous proposons aux consommateurs une manière simple et efficace d’avoir un impact positif sur l’environnement, tout en savourant nos délicieuses pâtes. »