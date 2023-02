Les 30 marques FMCG qui suscitent le plus d’intentions d’achat en France

Alimentaire, boissons et hygiène-beauté : YouGov classe les marques au top.

Grâce à BrandIndex, son outil de suivi des marques et de la performance de leurs campagnes, YouGov a pu lister les marques de grande consommation les plus considérées en 2022.

Les classements qui suivent reposent sur les scores obtenus via l’indicateur de Considération entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022.

Top 10 – Marques alimentaires

Panzani et ses pâtes décrochent la première place du classement avec un score de 38,8. En embuscade Barilla (encore des pâtes) et Président.

Du côté des challengers en progression : Pierre Martinet, Herta et Fleury Michon.

Top 10 – Marques de boissons

Cristaline écrase la concurrence comme un pack de 6 x 1,5L lâché sur un orteil. Perrier rugit en 2e position, suivi de Coca-Cola bien cerné par cette eau pétillante et 5 eaux minérales à ses trousses.

Les plus belles croissances de l’année : Schweppes, Coca-Cola Zero et Tourtel.

Top 10 – Marques Personal Care

Pas de surprise dans le rayon hygiène beauté, avec Le Petit Marseillais qui devance Nivea et Yves Rocher.

Les marques du « personal care » qui améliorent le plus leur score en 2022 : Oral-B (pas loin de la 3e place d’Yves Rocher), Bioderma et l’eau parfum L’interdit de Givenchy.

Méthodologie

BrandIndex : l’outil de suivi en temps réel & continu des marques et de toutes les prises de parole qui leur sont dédiées. En France, plus de 1 500 marques sont évaluées de manière quotidienne via le panel YouGov d’environ 750 000 répondants.

Considération : si vous deviez acheter des marques de l’univers [X], lesquelles considéreriez-vous parmi celles présentées ci-dessous ? (%)

Les classements mettent en évidence les marques ayant obtenu le meilleur score moyen de Considération entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022.