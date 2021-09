Sécurité routière : HollySiz et Jean-Pascal Zadi s’aiment en raccrochant

Monsieur et madame Croche ont une fille ? Non, pas Cécile. Sarah.

Il y a eu les images brutales, chocs et violentes. Celles qui célèbrent la vie, plus qu’elles ne rappellent la mort et appellent à la prudence. D’année en année, la Sécurité Routière a su nous interpeller et nous émouvoir pour nous sensibiliser.

Aujourd’hui, c’est l’amour qu’elle convoque dans sa nouvelle campagne imaginée par le groupement d’agences Babel, Madame Bovary et Serviceplan. L’amour, celui qui, alors même que vous voudriez ne jamais interrompre le fil de votre conversation avec l’être aimé, vous incite à raccrocher pour qu’il puisse prendre la route en toute sécurité. Faisant écho à ce réflexe à conserver : « Quand on tient à quelqu’un, on le retient ».

Dans le film « Si tu conduis, je raccroche », réalisé par Rémi Bezançon (Le Premier Jour du Reste de Ta Vie), Cécile Cassel (HollySiz, son nom de scène) et Jean-Pascal Zadi jouent deux amoureux, l’un est acteur, l’autre chanteuse (toute ressemblance, etc.), ils badinent, se renvoient la balle pour savoir qui raccrochera le premier (aaaah les prémices amoureuses) jusqu’à ce qu’il raccroche d’un coup en comprenant que sa bien-aimée vient de démarrer sa voiture : « Si tu conduis, je raccroche ». C’est simple, drôle et, on l’espère, efficace.