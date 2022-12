Babel remporte le Top 5 Scan Book de novembre avec Santé publique France

Atchoum.

Babel est la grande gagnante du Top 5 Scan Book de novembre. L’agence a cumulé 2 460 points pour sa campagne de prévention sur l’importance du bon usage des antibiotiques.

Saviez-vous que la France en est le 4e plus gros consommateur en Europe ? D’ailleurs, on estime que la moitié des prescriptions ne seraient pas justifiées. Au moindre rhume ou virus de saison, les Français vont avoir tendance à se diriger vers les antibiotiques – alors qu’ils ne sont efficaces qu’en cas de maladies bactériennes. Pour rappeler que ces traitements médicamenteux ne sont pas des remèdes miracles à prendre à la légère, Santé publique France et son agence Babel ont réalisé une campagne qui prouve leur inefficacité sur les maladies virales de Thierry, Zoé et Emma.

Le classement :

1- Babel : 2 460 points

2- Saatchi & Saatchi : 2 230 points

3- WNP : 2 170 points

4- Marcel : 1 3905

5- Dekuple : 1 040 points