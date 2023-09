Tim Cook a présenté ses produits neutres en carbone à Mère Nature lors de la keynote d’Apple

Quelques montres en 2023, tout en Apple en 2030 ?

Vous rappelez-vous de la promesse d’Apple il y a trois ans, quand le géant de la tech s’est engagé à avoir une empreinte carbone totalement neutre d’ici à 2030 ? Eh bien, la deadline n’est pas encore là, mais elle approche. Et pour montrer ses avancées dans cette direction, la marque a organisé une réunion avec une interlocutrice pour le moins exigeante : Mère Nature.

En effet, notre mère à tous s’est déplacée elle-même pour rencontrer le board d’Apple. Cette vidéo a été dévoilée durant la keynote d’Apple de septembre 2023, l’évènement annuel pendant lequel la marque dévoile ses nouveaux iPhones et autres produits “one more thing”. Parmi ces derniers se trouvaient l’Apple Watch serie 9. En choisissant le bon boitier (en alu) et le bon bracelet (Sport), ces produits se revendiquent comme étant neutres en carbone. Et le meilleur ? 100 % des produits Apple seront “carbon neutral” d’ici 2030. Tel est le message de cette longue – zZz zZz zZz – séquence de plus de 5 minutes.

Acclamée sur les réseaux sociaux pour son humour, réposant en grande partie sur la présence de l’actrice américaine Octavia Spencer, la vidéo a vite fait le tour de X (ancien Twitter). Et bien que les avis ne soient évidemment pas unanimes, il est difficile de nier qu’autant l’actrice que Tim Cook (sans oublier les autres personnages du spot) ont su jouer leur rôle.

Reste à savoir si la neutralité carbone peut être atteinte par quelques produits ou si cela s’évalue à l’échelle de nations entières, comme l’évoquait David Begenau, consultant du cabinet spécialisé Ekodev dans notre émission Les enjeux – la Réclame.