Apple fait danser Pedro Pascal dans une pub signée Spike Jonze

Un cœur brisé, guéri par la musique.

Apple mise sur le charisme de Pedro Pascal (The Mandalorian, The Last of Us) dans une nouvelle campagne spectaculaire pour promouvoir les AirPods 4. Réalisé par Spike Jonze (représenté par Henry en France) (Her, Dans la peau de John Malkovich), le film publicitaire baptisé « Someday » met en scène l’acteur chilien en plein chagrin amoureux, jusqu’à ce que la technologie d’Apple lui redonne goût à la vie (ou du moins, lui remonte le moral).

D’une durée de plus de cinq minutes, le spot joue habilement avec les émotions du spectateur. Au départ, Pedro Pascal évolue dans un univers froid et déprimant, reflet de son état d’esprit après une rupture difficile. En activant la fonction de réduction active du bruit (ANC) de ses AirPods 4, le personnage bascule alors dans un monde coloré, rythmé par une chorégraphie entraînante signée Tanisha Scott, connue pour ses collaborations avec Rihanna, Drake ou Beyoncé.

Côté musique, Apple opte pour une bande-son en deux temps : la mélancolique Conticinio, de Guitarricadelafuente, ouvre le bal avant de céder la place au très énergique Perfect, de Sam i, Tropkillaz, Bia et MC Pikachu. Ce changement de rythme marque la transformation intérieure du personnage, sublimée par des scènes dignes d’une comédie musicale hollywoodienne.

Cette publicité est la deuxième collaboration entre Apple et Spike Jonze, après le succès critique du spot « Welcome Home » avec la chanteuse FKA twigs sorti en 2018 et multirécompensé, notamment d’un Grand Prix à Cannes. Réalisée par l’agence TBWA\Media Arts Lab, avec MJZ à la production, cette campagne confirme la volonté d’Apple de s’appuyer sur des formats longs et cinématographiques pour séduire le grand public.

Si le produit lui-même, les AirPods 4 avec ANC, apparaît discrètement, c’est surtout l’univers esthétique et émotionnel qui retient l’attention. En misant sur le pouvoir évocateur de la danse et sur la popularité de l’acteur Pedro Pascal, Apple signe ici une opération de communication qui pourrait bien entrer dans la (longue) liste des campagnes emblématiques de la marque.