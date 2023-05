This is the Rythm of the Night !

Telle une mélodie enchanteresse, Roland-Garros revient chaque année pour résonner et éveiller les cœurs des amoureux du tennis. C’est là, sur la terre battue ocre, que se joue le mythique tournoi, du 22 mai au 11 juin. Merci Prime Video de nous diffuser la magie de ce sport lors de 10 matchs nocturnes en exclusivité sur la plateforme SVOD d’Amazon.

La musique de la pub Roland-Garros sur Prime Video 2023 est « The Rythm of the Night » de Corona (Et pas la bière).

La pub Roland-Garros sur Prime Video 2023

Musique de la pub Roland-Garros sur Prime Video 2023