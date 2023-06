Rien ne remplit un trou comme les nouilles de Pot Noodle

Ça vous en bouche un coin.

Un petit instant de culture culinaire avant d’aborder la campagne « Nothing Fills a Hole Like Pot Noodle » de Pot Noodle, créée par adam&eveDDB, et récemment récompensée d’un Bronze en Film aux Cannes Lions.

Andô Momofuku, également connu sous le surnom de « Mr Noodle », est un nom qui pourrait ne pas vous être familier. Cependant, cet entrepreneur vénérable, disparu aujourd’hui, est l’inventeur des nouilles instantanées. En 1958, il créa les premières nouilles instantanées appelées Chicken Râmen, vendues en sachet et prêtes à déguster après l’ajout d’eau chaude. Ces nouilles connaissent un succès mondial avec près de 100 milliards de portions consommées chaque année, dont 5,5 milliards d’unités vendues au Japon seulement.

En 1970, alors que les nouilles instantanées sont déjà populaires en Asie, elles peinent encore à s’imposer en Occident. C’est à ce moment-là que Pot Noodle fait son apparition. Cette marque de nouilles instantanées est créée par Golden Wonder, une entreprise britannique spécialisée dans les collations et les aliments préparés. À l’époque, ce qui différencie Pot Noodle de ses concurrents, c’est son approche pratique : des nouilles pré-emballées dans un pot en plastique. Aujourd’hui, le marché des nouilles est vraisemblablement en plein essor, affichant une dynamique de croissance significative. Dans ce contexte, Pot Noodle maintient toujours sa position en tant que marque établie et populaire. Mais pour quelle raison ?

L’un des traits distinctifs de la marque est son sens de l’humour, comme en témoigne ce vieux film publicitaire de 2006. Dans ce clip, on découvre des mines fictives de nouilles situées au Pays de Galles. L’approche décalée adoptée par Pot Noodle a indéniablement renforcé l’identité de la marque et captivé l’attention des consommateurs. Et comme on dit, « on ne change pas une recette qui marche ». L’entreprise a répété cette stratégie à maintes et maintes reprises, et il est clair que cette approche réussit à chaque fois. La sauce épicée de Pot Noodle ne cesse de faire louche.

Comme mise en avant dès les premières lignes de l’article, la dernière campagne intitulée « Nothing Fills a Hole Like Pot Noodle » est l’exemple parfait illustrant le savoir-faire-rire de Pot Noodle. Si l’absurdité comme procédé comique a fait les grandes heures de la publicité – pour le meilleur et pour le pire d’ailleurs – ici, l’ironie subtile est utilisée avec habileté pour créer un contraste entre le discours publicitaire classique et la réalité. La campagne se moque également des clichés souvent utilisés dans la création publicitaire. C’est à la fois rafraîchissant et bénéfique. Nul doute que cette approche audacieuse a permis à la marque de se démarquer, une nouvelle fois, dans un paysage publicitaire de plus en plus saturé.

Un immense salut de la main à Clara Noguier, directrice de création chez DDB Paris, sans qui nous n’aurions pu combler notre manque de publicités absurdes so british.