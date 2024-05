adam&eve nous remet les idées en place pour les Jeux Paralympiques de Paris 2024

Fini de jouer pour les athlètes paralympiques.

Les années passent et les Jeux Paralympiques sont de plus en plus suivis et mis à l’honneur à la suite de la mythique compétition des Jeux Olympiques. Cependant, des clichés à propos de ces olympiades subsistent : “Ah, les Jeux Paralympiques, quel bel événement faisant rayonner joie et partage, autour de personnes handicapées dans le besoin, à qui on tend la main.” pourrait-on penser.

Ce préjugé bien répandu a un effet décrédibilisant pour les athlètes de haut niveau qui participent à cet événement tout aussi sérieux que les Jeux Olympiques où puissance et rigueur sont de mise.

Pour contrer ce cliché peu reluisant, l’agence adam&eveDDB nous propose un film a priori digne d’un dessin animé féérique, mais qui se révèle être au final une sacrée gifle. Et oui, un coup de « superhuman« , ça fait mal !

