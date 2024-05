Musique de la pub des Jeux Paralympiques 2024

Faire taire les clichés.

Un air enjoué, prônant l’amitié et le partage : les Jeux Paralympiques ont trouvé la musique parfaite pour démontrer les valeurs de leur compétition. C’est ce que l’organisation veut nous laisser croire, mais en réalité, le message est tout autre.

Dans sa campagne 2024, les Jeux Paralympiques brisent les clichés en montrant que cet événement est tout aussi sérieux et rigoureux que les Jeux Olympiques.

La musique joyeuse apporte un air caricatural au préjugé du grand public pour que la claque avant la scène finale soit encore plus grande.



La musique de la campagne des Jeux Paralympiques 2024 est We All Stand Together de Paul McCartney.

