Les gens se plaignent du bruit de la dernière pub Pot Noodle : la marque la remixe

Haters gonna slurp.

Nous avons tous nos propres cheat meals. Généralement simples, rapides à faire et savoureux, ce qui pour certains sera une assiette de coquillettes au fromage sera une cup de nouilles instantanées. Chaudes, rapides à faire et réconfortantes ; elles ont tout d’un repas plaisir… qui nécessite des efforts minimums. Et après une longue journée au travail, personne ne s’en plaindra.

Et nous connaissons tous la manière la plus efficace de manger des nouilles à partir d’une cup : en les aspirant. Oui, ça n’est certainement pas très glamour ; mais est-ce là vraiment un problème quand vous profitez de votre comfort food ? Eh bien, apparemment, oui. Une campagne pour Pot Noodles réalisée par adam&eveDDB a créé le tollé sur la toile, tout ça à cause de son gigantesque “slurp”.

Ugh !



That Pot Noodle advert is soooooooo irritating and gross 🤢 — Stephanie Orange (@StephanieAVFC) February 4, 2024

It’s the most disgusting sound/ad I’ve seen in a long time – have to switch it off!! 🤢 — Justers (@MissJustine17) February 19, 2024

That new pot noodle advert is awful! That noise is irritating. — Danielle (@BoysInBands17) February 3, 2024

Fidèle à sa stratégie média, qui consiste en une forte présence sur les réseaux et des réponses aux internautes fréquentes, Pot Noodles (et son agence) ne pouvaient pas ignorer ces commentaires. C’est pourquoi la marque nous présente maintenant 5 spots revisités dans le but d’apaiser les consciences de ces consommateurs sensibles.

Ces nouveaux bruits n’ont pas été choisis au hasard.n effet, le duo marque-agence de toujours a choisi de réaliser une étude afin de déterminer qui étaient ceux que cette publicité dérangeaient, et quels étaient leurs centres d’intérêts. Ainsi, les bruits qui ont été choisis pour remplacer le “slurp” de la première campagne sont, théoriquement, ceux que ces personnes trouvent satisfaisants. To each their own, comme on dit.

Bien sûr, la marque n’a pas perdu l’occasion de demander à son audience ce que celle-ci pensait de ces nouvelles publicités par rapport aux précédentes. Et visiblement, ce changement d’audio a été apprécié.

Lena Portchmouth, directrice marketing de Pot Noodle, a déclaré dans lbbonline : « Notre campagne originale ‘Slurp’ a suscité beaucoup de réactions sur X. Nous savions que la publicité serait remarquée et potentiellement clivante. Nous célébrons et aimons le slurp (soyons honnêtes, je suis presque sûre que nous le faisons tous, même en secret !) cependant, nous comprenons que pour certains cela puisse être considéré un peu « dégoûtant », donc pour nous excuser auprès de ceux que nous avons offensés, nous voulions tendre une branche d’olivier à la manière de Pot Noodle en supprimant les sons offensants. La prochaine fois que les gens verront et entendront la publicité en question, nous espérons qu’ils trouveront les sons plus satisfaisants. »