Ode à la rencontre... multiple.

Trois mois après la sortie du film « Tinder c’est le feu », c’est au tour de Bumble, “l’application de rencontre qui permet aux femmes de faire le premier pas”, de lancer un spot publicitaire dans un tout autre registre avec “Fall in Love with Dating”.

Une étude menée par l’application a révélé que les célibataires veulent reprendre en main leur vie amoureuse, mais qu’ils l’abordent d’une manière différente. “Les célibataires se sentent plus sûrs de ce qu’ils veulent, mais ils ne se limitent pas à des « objectifs » prédéterminés”, précise un communiqué.

Partant de ce constat, Bumble et son agence 72andSunny Amsterdam ont réalisé un film qui nous transporte au cœur du périple amoureux et de la quête de liberté. Nous sommes plongés dans le quotidien d’une jeune femme rythmé par des rencontres toutes aussi variées les unes que les autres. Elle expérimente l’amour et savoure pleinement ces expériences, alternant entre célibat et vie de couple.

“Il y a déjà tellement de choses à découvrir dans la vie, que nous voulions insuffler un peu de légèreté aux rencontres”, précise Laura Visco, directrice exécutive de la création chez 72andSunny Amsterdam, qui a rencontré son partenaire sur Bumble.

Bumble explique que l’on peut très bien être sur une application de rencontre et ne pas vouloir du grand amour. Comme semble vouloir l’exprimer l’application, l’expérience Bumble c’est avant tout un voyage fait de rencontres et de moments mémorables. Ce film empreint de poésie, d’amour et surtout de liberté, fait écho à la dernière publicité Freenow qui rend justement hommage à la liberté (dont on a bien besoin après ces périodes troublées par la pandémie).

Inspirante, fraîche et touchante, cette campagne encourage les femmes à travers l’Europe à « dater » en toute liberté en reprenant le contrôle de leur vie amoureuse. « Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon de « dater » et les rencontres en elles-mêmes doivent être célébrées”, explique quant à elle Naomi Walkland, vice-présidente de Bumble pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.