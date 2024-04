Après le Super Bowl, CeraVe est de retour pour un amour d’été à la fin improbable

Sous le soleil, le remake.

Comment CeraVe peut faire suite à la très remarquée campagne se jouant de l’acteur Michael Cera au Super Bowl ? Et bien, la marque « de soins de la peau développés par des dermatologues » du groupe L’Oréal brouille à nouveau les frontières entre publicité et divertissement avec une comédie romantique. La bande-annonce présente ici un film fictif, « The One Under the Sun », qui a tous les attributs d’une romcom (comédie romantique) Netflix. Une jeune femme y recherche d’un amour qui ne soit pas « juste une aventure d’été ».

Sans vouloir vous spoiler le film qui suit, contentons-nous de dire que le prince charmant ne sera pas celui que l’on pourrait attendre dans un tel contexte. Michael Cera n’est pas au casting cette fois-ci.

En soutien de ce film hors format de près de 2 minutes, une campagne d’influence a été mise en place, activant aussi bien des ambassadeurs de l’univers du cinéma, de la dermatologie que de la télé-réalité.

Cette drôle de prise de parole provient des cerveaux créatifs de la bien nommée 72andSunny. Cette publicité est néanmoins vectrice d’un message que nombre de marques cosmétiques tentent de populariser ces dernières années : porter de la crème solaire tous les jours quand il fait beau serait bénéfique. Et cela même si vous n’avez pas prévu de passer votre journée à la plage.