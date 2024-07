CeraVe lance un soap opera contre les mauvaises habitudes skincare

Attention à vous si vous avez la mauvaise routine…

Sur les réseaux sociaux, la tendance du skincare ne faiblit pas, et chaque influenceur ou influenceuse y va toujours de sa routine parfaite, aux 26 étapes, toutes plus onéreuses et consommatrices de temps que la précédente. Pourtant, une récente étude menée par CeraVe révèle des habitudes de nettoyage de la peau qui pourraient faire serrer les dents à votre dermatologue. En tout cas, Xochitl Gomez, la protagoniste de cette parodie, est très loin de les apprécier.

En effet selon la marque, 43 % des consommateurs déclarent utiliser du savon traditionnel pour se nettoyer le visage. De plus, 77 % des personnes interrogées ont des pratiques de skincare qui ne seraient pas approuvées par les dermatologues. Ces résultats soulignent l’importance de l’éducation sur les soins de la peau et les produits adaptés pour maintenir une peau saine. Alors, si vous faites partie de cette majorité qui n’a pas envie de passer des heures devant le miroir dans la salle de bain, cette campagne est faite pour vous.

CeraVe continue sur la lignée de l’humour qui avait réussi à la marque avec sa campagne avec Michael Cera pour le SuperBowl, cette fois avec l’agence 72andSunny. De quoi plaire à la Gen Z, étant donné que la campagne sera portée par 40 influenceurs à travers diverses plateformes où le film sera à retrouver.