Pour en finir avec les case studies de fausses campagnes pour les festivals

Mieux qu’un case study : une pub avec un cheval qui flatule.

Un message bien amené peut faire bouger les lignes rien que sur un plan fixe. Connue pour ses vidéos satiriques de subtile auto promotion, l’agence canadienne Zulu Alpha Kilo continue sur sa lancée en proposant une toute nouvelle prise de parole intitulée « Left-Handed Mango Chutney ».

La vidéo ne dure que 2 minutes, et pourtant, elle en dit long. La séquence met en scène 8 convives en plein dîner. En bout de table, l’un d’entre eux narre avec ferveur la fois où, en tant que chirurgien, il réussit à sauver une vie in extremis. Son public l’écoute avec intérêt, les yeux écarquillés par son exploit. Le soufflet retombe aussitôt lorsque vient le tour de Greg, publicitaire à succès suite à son étude de cas pour un chutney de mangue destiné aux gauchers. Premier bémol, les invités n’arrivent pas à se faire une idée précise de l’utilité de la chose. Deuxième bémol et pas des moindres, elle n’a jamais été vendue en magasins. Prenant conscience de son bide, notre cher Greg renchérit : il a également remporté le Grand Prix d’un concours ! Mais encore loupé, un silence de salon recouvre la pièce malgré tout. Sa voisine décide alors de casser le blanc en racontant à son tour son dernier projet professionnel : une publicité de bière mettant en scène un cheval qui flatule. Sauf que cette fois-ci, toute la tablée se met à rire aux éclats en se remémorant le spot populaire. Le message est passé.

À l’occasion du concours annuel « Agency Of the Year », organisé par le magazine Strategy, l’entreprise elle-même médaillée d’argent dans la catégorie meilleure agence canadienne se moque, ici, des agences de publicité qui se focalisent sur les gains des prix plutôt que sur l’objectif premier de la publicité : transmettre un message fort au consommateur. Sur la lignée de leurs précédentes opérations comme « Awards gone wild » sortie l’année dernière, l’agence de Toronto vise ainsi, avec subtilité, ces agences qui embellissent leur reporting de fin de campagne dans le simple but de remporter le plus de récompenses possible. Car au fond, quel est l’objectif premier pour une agence publicitaire ? Convaincre les juges ou convaincre les consommateurs ? Séduire un nouveau public ou caresser un énième Lion d’or ? Chez Zulu Alpha Kilo, la question a au moins le mérite d’être (re)posée.

La publicité Bud Light – Farting horse