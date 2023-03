Le deepfake de Keanu Reeves nous alerte sur les arnaques en ligne

Keanu crû ?

Cette semaine sort en salle la 4ème partie de la saga “John Wick” où Keanu Reeves, le vrais, l’original, campe un tueur à gage en quête de rédemption. La banque HomeEquity, basée à Toronto, et l’agence Zulu Alpha Kilo, ont décidé d’utiliser le visage charismatique de l’acteur canadien dans une série de vidéos informatives contre les escroqueries en ligne.

On appelle cela l’arnaque à la romance : une méthode d’escroquerie bien ficelée qui permet à un arna-cœur en ligne de soutirer frauduleusement de l’argent à une personne, en la séduisant pour gagner son affection et sa confiance. Une étude récente de la Federal Trade Commission (dont l’équivalent français pourrait être la DGCCRF) a dévoilé un triste record dans le cadre de ce type d’arnaque numérique : les internautes américains auraient perdu pas moins de 304 millions de dollars dans le cadre de ce type d’arnaque numérique. Le cas de la cinéaste française Yzabel Dzisky illustre également l’ampleur du danger avec l’arrivée de nouvelles technologies comme le deepfake qui aident les cybercriminels dans leurs techniques d’usurpation d’identité.

Alors pour combattre contre ce fléau, la banque torontoise a diffusé 3 épisodes où un deepfake de Keanu Reeves – effrayant de réalisme au passage – déroule en revue 3 types de fraudes récurrentes : l’arnaque Keanu Romance, l’arnaque immobilière et l’arnaque au support technique. Le deepfake Keanu Reeves prend ici tout son sens puisque la première arnaque, phénomène mondial, porte le nom de l’acteur. Alors on vous laisse en prendre de la graine, après tout, on n’est jamais trop bien armé, “monsieur Wick”.