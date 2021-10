Ebook : réussir sa stratégie de contenu sur Instagram

Le guide pratique pour prospérer (sans pression) sur la plateforme.

1 milliard de personnes (ou d’utilisateurs actifs pour être précis) consultent chaque mois des contenus sur Instagram dans les transports, en soirée ou en sirotant leur thé matcha au bureau.

Or ces usages ne se cantonnent pas à la sphère personnelle. Avec plus de 200 millions de comptes professionnels, les marques se sont largement emparées de la plateforme.

Cependant, pour les entreprises, le succès ne vient pas en postant 3 ou 4 photos au hasard. Pour une marque, réussir à faire grossir une communauté et l’engager passe d’abord par bâtir une solide stratégie de contenu.

Mais comment réussir sa stratégie de contenu sur Instagram et se démarquer sur un canal aussi concurrentiel ?

YouLoveWords vous propose un guide pratique pour vous aider à y parvenir :

– Se fixer des « InstaGoals » et s’y tenir

– Définir ses messages et répondre à un besoin

– Maximiser l’engagement de sa communauté

– Bâtir votre Content Factory

Fini de discuter, on passe à l’action !

Pourquoi les marques doivent s’intéresser à Instagram

Instagram est une oasis de possibilités pour votre business.

Grâce à sa priorité donnée au visuel, le réseau social permet de véhiculer des messages sans utiliser de texte et de passer outre la barrière de la langue. Vous inspirez et convainquez sans avoir besoin d’écrire de longs textes explicatifs.

Les utilisateurs commentent, partagent et likent vos publications sans modération, et ça, même s’ils ne parlent pas la même langue que vous.

Concrètement, nous pouvons diviser l’utilité d’Instagram pour une marque en 4 grandes catégories : se faire connaître, informer et partager, échanger / interagir et enfin vendre. À vous de définir vos objectifs parmi ces catégories.

Quels messages ?

Avec plusieurs millions de comptes business, créer une bonne ligne éditoriale sur Instagram est devenu vital pour se démarquer dans cet univers ultra concurrentiel. Nous allons voir ci-dessous les points à respecter pour trouver votre voie et réussir à sortir du lot :

– Faire un benchmark de la concurrence

– Choisir votre ton et personnalité

– Déterminer vos thématiques et territoires d’expression

– Utiliser le copywriting et le storytelling

Maximiser l’engagement

Instagram a un taux d’engagement 10 fois plus élevé que Facebook, 54 fois plus élevé que Pinterest et 84 fois plus élevé que Twitter. Naturellement, votre profil Instagram est devenu aussi important que la page d’accueil de votre site web.

Désormais, les utilisateurs utilisent le réseau social comme un moteur de recherche afin de trouver de nouvelles marques. C’est pourquoi il est primordial de peaufiner son profil Instagram pour faire bonne impression. C’est votre profil qui fera appuyer sur le bouton “S’abonner” tant convoité.

Pour que votre profil soit convaincant, il va falloir le personnaliser dans les moindres recoins : photo de profil, bio, « lien dans la bio », contenus du feed et des stories personnalisées seront clés pour convaincre.

Ensuite, à vous d’utiliser habilement les « features » d’Instagram pour convaincre et engager : localisation, identification, hashtags…

Le livre blanc de YouLoveWords répond également à des questions que chaque responsable de compte Instagram peut se poser : quand publier ses contenus (heures et jours) ? Et à quelle fréquence ?

La stratégie de contenu qui peut convaincre 10 000 personnes

Maintenant que vous connaissez vos objectifs, quels messages vous souhaitez communiquer et comment maximiser l’engagement sur Instagram, nous allons nous attaquer au cœur de votre stratégie de contenu : la Content Factory.

Cette méthode propre à YouLoveWords vous permet de produire du contenu en quantité sans perdre en qualité. Grâce à elle, vous pourrez atteindre vos 10 000 premiers abonnés engagés et obtenir le précieux Swipe Up dans les Stories.

