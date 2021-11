Comment réussir sa stratégie de contenu sur LinkedIn ? Téléchargez vite cet ebook

Un guide indispensable pour votre entreprise ou votre personal branding.

Article sponsorisé par YouLoveWords

Avec plus de 800 millions d’utilisateurs professionnels réguliers de sa plateforme, LinkedIn est devenu le terrain de jeu du social selling, cette nouvelle discipline consistant à générer des ventes grâce aux réseaux sociaux.

Si Facebook ou Instagram représentent davantage d’audience, LinkedIn, au-delà de son tropisme professionnel, a été élu comme réseau le plus fiable. Ajoutez à cela 7x plus de réactions et 24x plus de commentaires sur les vidéos LinkedIn Live par rapport aux vidéos natives produites par les mêmes diffuseurs, et vous obtenez des opportunités en or pour votre entreprise : corporate ou personal branding.

Comment profiter d’un tel vivier d’opportunités ? YouLoveWords préconise une stratégie de contenu digne de ce nom pour partager sur LinkedIn votre expertise et vous établir sur le marché.

Dans ce nouvel ebook préfacé par Baptiste Piocelle (expert des contenus LinkedIn qui performent), vous découvrirez comment engager efficacement votre cœur de cible.

Au menu, 5 étapes clés pour réussir sur LinkedIn :



1. Définissez votre cible

Avant de pouvoir développer votre stratégie de contenu sur LinkedIn, vous allez devoir identifier vos futurs clients parmi plus de 800 millions de profils et définir clairement vos objectifs.

Les trois grandes catégories d’objectifs qui attirent les entreprises sur LinkedIn sont la notoriété, la considération et les conversions.

Ensuite, pour identifier vos audiences, vous allez devoir relever certaines caractéristiques des professionnels que vous souhaitez atteindre. Commencez par sélectionner vos clients existants que vous aimeriez pouvoir cloner et faites-en le centre de votre recherche. Recherchez et enregistrez les caractéristiques suivantes pour créer vos personas idéaux LinkedIn :

– Zone géographique

– Compétences

– Centres d’intérêt

– Expériences et statuts professionnels (actuelles et anciennes)

– Déclencheur et challenges

2. Développez votre stratégie de contenu pour LinkedIn

Il va falloir maintenant identifier quels sont les messages que vous souhaitez communiquer. Et comment vous allez les produire.

Avez-vous une stratégie éditoriale déjà en place ? Si oui, essayez de comprendre l’historique de votre entreprise en matière de contenus sur les réseaux sociaux, mais également sur votre site. Qu’est-ce qui a déjà été fait ? Avez-vous eu des résultats positifs ? Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ? Cet audit interne vous permettra d’avoir un premier aperçu des contenus qui plaisent ou ne plaisent pas à votre audience.

Ensuite, pour vous positionner, il faudra énumérer vos valeurs, histoire, mission et vision. Lorsque vous saurez qui vous êtes, vous allez pouvoir positionner votre stratégie de contenu sur LinkedIn.

Publiez le post parfait

Réussir à créer le post LinkedIn parfait est tout un art.

D’une part, vous devez capter l’attention des utilisateurs et la garder vivace (chose assez difficile à faire de nos jours).

Et d’autre part, vous devez répondre à un certain nombre de critères imposés par l’algorithme LinkedIn afin que celui-ci propage votre message sur la plateforme.

Pas d’inquiétude ! Vous allez découvrir dans cet ebook de YouLoveWords comment créer correctement votre contenu et plaire à ces deux jurys.

4. Engagez votre communauté

Le meilleur moyen d’engager votre communauté et de toucher de nouveaux prospects est tout d’abord d’engager vos équipes avec l’employee advocacy.

Deuxièmement, pour créer une communauté forte et convertir, vous devez :

– Publier exclusivement de la qualité de façon régulière (1 fois par jour si possible) ;

– Partager votre point de vue qui sera unique et apportera de la valeur ;

– Étendre votre réseau en vous connectant avec des utilisateurs qui ont interagi avec vos posts (J’aime, commentaire, etc). Faites-le assez rapidement pour que les gens se souviennent de qui vous êtes lorsque vous envoyez l’invitation, et proposer, pourquoi pas, de poursuivre la conversation.

Enfin, la mise en place et le suivi d’un calendrier éditorial sera clé pour votre réussite sur LinkedIn comme l’explique cet ebook de YouLoveWords.

5. Mesurez et optimisez

Après quelque temps, il sera temps d’analyser vos résultats et regarder quels contenus génèrent le plus d’engagement. En soit, identifier ce qui marche et ce qui ne marche pas.

Pourquoi ? Pour justifier vos efforts marketing, améliorer votre ROI et vérifier si vous avez bien atteint vos objectifs.

Les statistiques LinkedIn sur votre page d’entreprise vous permettent d’optimiser vos publications en fonction des données de performance, et engager davantage les mois suivants.

Vous l’avez compris, créer une stratégie de Content Marketing efficace sur LinkedIn, ce n’est pas sorcier, mais cela demande beaucoup de persévérance et de régularité.

Si vous suivez scrupuleusement les 5 étapes décrites dans ce guide et tous nos conseils, vous aurez toutes les cartes en main pour développer efficacement votre marque sur LinkedIn.