Pourquoi se former au Content Marketing ?

Le Content Marketing est une science, pas une intuition. Formez-vous !

Article sponsorisé par YouLoveWords

Capter et retenir l’attention du public est le principal challenge de vos équipes marketing et communication. Une stratégie de Content Marketing consiste à produire des contenus répondant aux problématiques de vos audiences pour vous positionner en tant que média expert de votre domaine et comme tiers de confiance. Cette approche est de plus en plus commune mais souvent partiellement ou mal maîtrisée.

YouLoveWords, leader de Content Marketing, lance la YouLoveWords Academy avec une première certification gratuite et 100 % en ligne pour vous former et valider vos compétences dans ce domaine.

Concrètement, cette certification c’est :

🤓 8h de formation

🎥 84 vidéos

✅ 145 questions

💻 100% en ligne et gratuite

🎓 1 diplôme pour certifier votre apprentissage

Devenez vous aussi expert du Marketing de Contenu grâce à la YouLoveWords Academy :