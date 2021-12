Les 10 tendances du content marketing à tester en 2022

Du métavers aux podcasts, en passant par l’éco-responsabilité et le local.

Les Américains consulteraient leur téléphone 262 fois par jour en moyenne, pour un temps moyen d’usage de 3h19. Il y a fort à parier que les usages soient similaires en France…

Aujourd’hui, pour qu’une marque émerge dans cette jungle de stimuli visuels et capte l’attention de son cœur de cible, les contenus publicitaires de masse et non personnalisés ne sont plus un passage obligatoire. Le Content Marketing lui permettra de créer des contenus authentiques, engagés et immersifs.

Afin que les entreprises proposent à leurs clients des contenus adaptés à leurs usages et gardent une longueur d’avance sur leurs concurrents, YouLoveWords partage avec nous les 10 tendances du Content Marketing à surveiller en 2022 :

1. Amplifiez vos podcasts éditoriaux

Apparu au début des années 2000, sous l’impulsion du web 2.0 et de l’iPod, le podcast est une lame de fond qui n’a cessé de gagner en puissance au fil du temps, avec une éclosion médiatique très visible en France ces 5 dernières années. Que ce soit pour écouter une émission en replay (podcast de rattrapage), ou découvrir un contenu original (podcast natif), ce format a su séduire sa cible : 1 Français sur 4 écoute au moins un podcast chaque mois.

Le podcast reste un format qui peut paraître difficile à appréhender, aux canaux d’acquisitions et aux outils de mesure bien distincts. Pourquoi créer un podcast pour votre marque en 2022 ? Comment amplifier la diffusion de son podcast ?

2. Lancez-vous dans les métavers

En se renommant Meta, le groupe Facebook fait le pari que le métavers (ou metaverse en VO) sera LA tendance clé des mois et années à venir. Ce terme englobe des univers virtuels tels que Fortnite, Roblox, Decentraland ou Horizon Worlds. Dans ces métavers, ce que vous êtes “virtuellement” a beaucoup d’importance – apparence, immobilier, œuvres d’art… – et pourrait même se pérenniser au-delà de ces plateformes grâce au NFT.

3. Misez sur l’éco-responsabilité de vos contenus

D’après le rapport de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, le numérique serait, d’ici 2040, à l’origine de 24 millions de tonnes équivalent carbone, soit environ 7 % des émissions de la France, contre 2 % aujourd’hui.

Loin d’être anodine, cette pollution est liée à notre utilisation quotidienne du numérique.

Même si ces sujets restent à la marge en termes d’émissions de CO2 par rapport à d’autres secteurs, avoir une stratégie digitale responsable en tant que marque est un enjeu d’avenir. Plus elle sera mise en place rapidement, plus elle aura un impact positif. Et cela pourrait commencer par une stratégie de contenus éco-reponsable, notamment en réduisant le poids des dispositifs proposés en ligne : sites internet, vidéos, applications…

4. Éduquez votre marché grâce à votre propre Academy

Estimé à 25 milliards de dollars en 2021, le marché du e-learning est en pleine expansion.

Avec le développement des plateformes, la formation en ligne – l’e-learning – devient accessible à tous. Vous pouvez en quelques clics créer votre propre parcours de formation et le partager avec vos équipes et clients.

Concevoir une académie permet de recycler vos contenus déjà existants (livres blancs, articles de newsroom, newsletters…) et donc, de produire à moindre coût. Mais les bénéfices ne s’arrêtent pas là !

5. L’Account Based Revenue en 2022

L’enjeu de tous les marketeurs B2B en 2022 sera la pertinence. La pertinence du ciblage, la pertinence des messages et la pertinence des processus.

Mais comment développer une stratégie marketing pertinente, à l’heure où 65 % des décideurs déclarent souhaiter une relation human-to-human ?

6. Misez sur le marketing local

Le marketing local (ou marketing de proximité) consiste pour une entreprise à mener des actions auprès d’une cible locale, située dans une zone géographique délimitée et connue.

Au cours des deux dernières années, les requêtes mobiles « où acheter » et « à proximité » ont augmenté de 20 %.

L’être humain est continuellement en quête de nouvelles expériences et la tendance va aux produits / services locaux et aux micro-entreprises locales.

Outre le référencement SEO, le marketing local favorise la création d’une communauté engagée à travers des contenus qui touchent réellement vos clients et les incitent à partager leur propre expérience (User Generated Content).

7. Sélectionnez des influenceurs créateurs

Aujourd’hui, les consommateurs ne sont plus dupes quant aux célébrités qui feignent l’attachement à un produit. Ils cherchent désormais quelqu’un de réellement impliqué, d’authentique et qui leur ressemble.

Avec près d’un milliard d’utilisateurs par mois, toutes générations confondues, et un format de vidéos courtes et divertissantes qui ne ressemblent pas à des publicités, TikTok a de beaux atouts à proposer aux entreprises.

8. Préparez-vous enfin à la recherche vocale

Annoncée depuis quelques années comme tendance phare, l’usage de la recherche vocale progresse. Si bien qu’à un moment, vous n’aurez d’autre choix que de l’intégrer dans votre stratégie SEO.

Pourquoi ? Car en une minute, nous tapons 30 mots sur un clavier et nous disons 200 mots à l’oral. Imbattable. Si bien que 36,3 % des foyers français devraient être équipés d’un assistant vocal d’ici 2025.

9. Testez les récits narratifs au service du réel

“L’expérience”, un mot qui s’invite inlassablement dans nos conversations. Pour rendre notre vie plus palpitante, nous sommes perpétuellement en quête de nouvelles expériences. Continuellement sous pression, vivre et ressentir des émotions nous permet de nous reconnecter.

L’e-book de YouLoveWords revient notamment sur le cas de la Revue Zola, un trimestriel proposant des reportages de terrain et des faits d’actualité sous forme de roman. Leur objectif est de redonner le plaisir de la lecture à travers des récits prenants et narratifs.

Un exemple encore plus spectaculaire : la Formule 1, qui grâce à son rachat par Liberty Media, connaît une nouvelle jeunesse en investissant sur le contenu et le storytelling. Pour cibler les milléniaux et Gen Z, la Formule 1 a rajeuni ses contenus sur les réseaux sociaux et s’est rapprochée de Netflix pour un documentaire captivant à succès.

10. Structurez votre écosystème de contenus

Ne créez plus de contenus à usage unique. Utilisez la méthode de la Content Cascade et pensez vos contenus comme parties intégrantes d’une stratégie globale que vous pouvez décliner (presque) à l’infini.



Ce concept vous permet de décliner vos formats “master” (e-books, livres blancs, vidéos, infographies) en une multitude de contenus annexes. Cette stratégie, en plus d’être économique, permet de diffuser votre contenu master sur tous les canaux de diffusion sur lesquels sont présentes vos cibles.

