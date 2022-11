Masterclass : Comment réussir sa stratégie de contenus en 2023

Rendez-vous le mardi 6 décembre à 11h avec Wunderman Thompson.

Avec le digital et le social media, vous ne serez pas surpris d’apprendre que les stratégies de contenus des marques ont vécu un véritable big bang.

Comment émerger en 2023 dans ce paysage médiatique saturé de prises de parole et de messages chaque jour un peu mieux produits, plus personnalisés et plus pertinents ? Comment passer de 10 contenus émis chaque semaine à 1000 ? De 3 à 10 canaux sociaux ? Comment mesurer la performance de vos contenus lors de leur diffusion ?

Autant de questions auxquelles l’équipe de Wunderman Thompson aura plaisir à répondre le mardi 6 décembre à 11h dans cette nouvelle Masterclass – la Réclame. Il y sera question de content factories, de contenus liquides, de maisons des messages, de stories as a service, d’audience & content intelligence, de tracking, de scoring, de testing… tout cela pour vous aider à élaborer des stratégies « content » véritablement « future proof » dans un monde plus circulaire et sobre.

Les intervenants :

– Anthony Delorme, Head of Business and Growth, Wunderman Thompson France

– Julien Foulatier, Directeur de Création Exécutif Content & Social, Wunderman Thompson France