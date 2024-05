Social media : peut-on encore se différencier à l’heure de l’IA générative ?

Rendez-vous le 6 juin à 11h pour une nouvelle Masterclass avec VML !

Avec l’IA générative, produire en quantité des images (Midjourney, Adobe Firefly…), du texte (ChatGPT, Claude, Gemini…) ou même de la vidéo (Runway, Pika et demain Sora) n’a jamais été aussi accessible. Mécaniquement, cela devrait hausser le volume et le niveau des contenus présents sur les réseaux sociaux dans les mois à venir, l’usage de l’IA générative n’en étant qu’à ses débuts.

Dans un contexte où tout le monde peut produire du contenu, quels sont les vrais enjeux pour les marques sur les médias sociaux ? Comment rester différenciant ? Comment adopter l’IA générative pour accélérer sa productivité sans prendre de risque sur la qualité des contenus ? Comment mettre en place un “RAG”, un véritable “brain social” qui vous permettra d’utiliser les IA génératives avec vos assets de marque ?

Pour y répondre, la Réclame et VML vous donnent rendez-vous dans une toute nouvelle Masterclass le jeudi 6 juin à 11h. Le programme s’annonce tout à fait exceptionnel !

Les intervenants

– Anthony Delorme, Partner Content Social & Influence @ VML

– Morgane Geffroy, Creative Technologist @ VML

– Julien Foulatier, Directeur de Création Exécutif Content + Social @ VML



Une Masterclass présentée par Élodie Carcolse, rédactrice en chef adjointe de la Réclame.

Au programme

1. Introduction et contexte par la Réclame

2. Comment L’IA intervient sur l’ensemble de la chaîne de valeur sociale

3. L’IA générative : de l’importance du brain social pour se distinguer

4. L’IA générative : protecteur de la cohérence de marque sur les réseaux sociaux

5. L’IA générative : accélérateur de performance et de créativité

6. Conclusion et questions-réponses