La collaboration ultime de Heinz et Absolut

Un mélange gouloté.

Soyons honnêtes. Combiner le ketchup et la vodka n’a jamais fait bon ménage en soirée. Et pourtant, Heinz et Absolut Vodka l’ont fait. Son nom de sauce ? La “Heinz x Absolut Tomato Vodka Pasta”. En collaboration avec l’agence Wunderman Thompson Espagne, l’entreprise américaine a tenu à rendre hommage aux anciennes publicités de la marque suédoise des années 80.

Il y a 30 de cela, Andy Warhol en personne cristallisait les traits d’Absolut Vodka dans une publicité désormais légendaire. Il faut dire que le pionnier du pop-art était un fan absolu de la bouteille. Au total, plus d’une cinquantaine d’œuvres d’art sur la marque auraient été réalisées par l’artiste. Alors après la refonte graphique du “I Love New York” des années 70, c’est au tour de Kraft Heinz de rendre hommage à la muse que représentait en son temps Absolut. Et si l’heure est à la nostalgie, les deux marques en ont profité pour faire de ce saugrenu mélange, la pièce maîtresse d’une nouvelle recette (merci Gigi Hadid) : les pennes à la vodka, composé d’alcool, de crème, de sauces tomates, d’oignons avec des variantes à la viande et aux légumes.

De son côté, l’agence new-yorkaise s’est saucée à produire une campagne vintage pas piquée des hannetons autour du produit, en reprenant le style chic de l’époque. Le fameux cocktail explosif sera quant à lui disponible en édition limitée à partir du 1er avril au Royaume-Uni pour la modique somme de 2,83 euros. Puisqu’on vous dit que c’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleurs breuvages.