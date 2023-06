The North Face présente sa première collection dédiée aux catastrophes naturelles

Et malgré son style, on espère ne jamais avoir à la porter.

Voilà des années que nous connaissons l’effet qu’aura le dérèglement climatique sur notre planète dans les années à venir, et que nous agissons pour renverser cet effet… sans que cela ne soit suffisant. Pour nous préparer à un avenir dans lequel la planète et ses conditions climatiques nous seront hostiles, The North Face lance une collection qui s’appuie sur les prédictions des intelligences artificielles en collaboration avec Wunderman Thompson Mexico.

La marque précise qu’elle ne souhaite pas lancer cette collection, dénommée The Global Warming Series, puisque cela signifierait que nous avons atteint un point de non-retour de la dégradation de notre planète. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous procurer ses pièces futuristes : celles-ci sont disponibles dans le métavers, en tant que NFT. Les fonds récupérés par cette initiative reviendront à l’ONG ProNatura México AC.

La collection prévoit trois climats extrêmes que nous risquons de voir arriver plus tôt que souhaité : une chaleur extrême, un froid extrême et les inondations qui, nous le savons, vont réduire la surface de terre habitable sur le globe et causer des migrations massives. En Amérique du Sud, la menace actuelle est celle des sécheresses à répétition, qui mettent en danger la biodiversité unique du Mexique : près de 10 % des espèces connues y sont présentes, et beaucoup ne survivront pas au dérèglement climatique qui touchera le pays.

La campagne est à retrouver sur les réseaux sociaux de The North face Mexico.