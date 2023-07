The North Face et l’IA incitent les Shanghaiens à se remettre au trail

ChatDénivelé+.

Après les périodes de confinement qui ont restreint leur accès à la nature, les habitants de Shanghai aspirent désormais à sortir de leur routine sécurisée et à renouer avec l’environnement naturel qui les entoure. Pour répondre à cette demande, The North Face et FRED & FARID Shanghai ont uni leurs forces pour lancer une campagne invitant les résidents de la Perle d’Orient à pratiquer à nouveau le trail, cette course à pied randonnesque en pleine nature.

Cette initiative, intitulée « TNF10000 Reasons to Get Back to Trail » et réalisée par FF Production, a pour objectif de raviver l’esprit d’aventure en motivant les plus de 27 millions de résidents de Shanghai à gravir collines et montagnes pour faire le plein d’air pur. Grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle – ChatGPT et Midjourney – chaque visuel de la campagne devient une expérience immersive générant les multiples raisons captivantes d’écouter l’appel de mère nature. En prenant leur loupe personnelle (tout le monde en possède une, voyons), le public peut ainsi découvrir sur chaque print une liste détaillée de ces 10 000 raisons pouvant motiver à se vêtir d’un équipement de trail ou de randonnée. La campagne est accompagnée d’un film entièrement généré par une IA, d’une durée de plus de 2 heures, ainsi que d’une version plus courte de 2 minutes et 26 secondes pour ceux qui préfèrent les formats plus concis. Xī wàng nǐ yóu kuài (bon voyage) !