Jon Hamm (Don Draper) déjoue les codes publicitaires avec Minute Maid

D’abord connu comme un acteur charismatique pour son rôle de Don Draper, publicitaire des années 60 dans Mad Men, la série must watch de tous les communicants, Jon Hamm a depuis brillamment affirmé son talent d’acteur, capable de s’amuser comme de jouer le bel homme mystérieux. Il aura, au cours de sa carrière, eu l’occasion de travailler avec grand nombre d’annonceurs ; cependant, c’est la première fois qu’il travaille avec Minute Maid, une des nombreuses marques du groupe Coca-Cola… et donc gérée par WPP Open X, la structure dédiée de WPP au conglomérat.

Sauf que cette fois, la campagne ne leur aura pas demandé autant de travail qu’à l’habitude. Et pour cause. Pas besoin de scénario ni de direction d’acteur. Le mot d’ordre de la campagne ? Rien. Parce que le produit en question, une citronnade sans sucre, se vend tout seul. Après tout, pas besoin de mille mots quand le produit est de qualité.

Et si vous aussi, vous êtes confus, pas d’inquiétude, vous n’êtes pas le seul. Jon Hamm l’était tout autant dans cette campagne.

Dans une interview pour People, Jon Hamm affirme : « Oui, on s’est bien amusés. Ça semblait être une bonne occasion de se moquer un peu des publicités d’une manière assez méta. On avait un super réalisateur nommé Clay Weiner, qui est vraiment un type très drôle. J’avais déjà vu son travail et je me suis dit, ‘Ah, ce mec sera parfait.’ Et j’avais raison. Ils ont réussi à capturer une vision vraiment géniale de ça.«