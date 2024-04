WPP fait le choix de l’IA générative de Google

Et un partenariat de plus dans la bataille de l’IA.

L’IA est un outil de plus en plus accessible, et qu’on l’aime ou non, nous sommes pratiquement forcés d’apprendre à nous en servir pour ne pas être laissés en reste quand nos concurrents en seront devenus des experts. WPP, première holding publicitaire au monde, est conscient de ce risque et annonce aujourd’hui un partenariat avec… Google. Cette collaboration prévoit d’intégrer l’IA générative de Google, Gemini AI, dans les opérations de WPP. L’impact de cette alliance pourrait être considérable, avec la perspective que les outils d’IA de Google participent à la conception de publicités pour certaines des marques les plus emblématiques du monde, telles que Coca-Cola, L’Oréal et Nestlé…

Le groupe britannique, qui chapeaute des réseaux publicitaires renommés comme Ogilvy et VML, envisage de décupler l’efficacité de ses campagnes ainsi “augmentées par l’IA”. Selon Search Engine Land, ce partenariat se concentrera initialement sur quatre domaines : l’amélioration de la créativité, l’optimisation du contenu pour prédire le succès des annonces avant même le lancement des campagnes, la narration IA pour la rédaction de scripts publicitaires personnalisables, et la représentation hyperréaliste de produits à travers des images 3D précises.

Stephan Pretorius, directeur technologique chez WPP, a déclaré auprès de Search Engine Land : « Cette collaboration marque un moment clé dans l’innovation marketing. Notre intégration de Gemini 1.5 Pro dans WPP Open a considérablement accéléré notre innovation en IA générative et nous permet de réaliser des choses dont nous ne pouvions que rêver il y a quelques mois. »

À noter que WPP s’était déjà rapproché de Nvidia il y a un an. Nous ne savons pas à ce stade si Google vient de remporter le marché de Nvidia, ou si ces deux partenariats avec WPP sont complémentaires. Une seule chose est sûre : alors que Publicis se sert depuis 2017 de l’IA avec Marcel, WPP ne souhaite être distancé. Et les économies d’échelle des holding pourraient être des clés dans la course à l’armement de l’IA.