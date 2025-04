AXA sort un long métrage sur la santé mentale sur Prime Video

90 minutes pour sortir du silence.

32 % de la population vit avec des troubles de la santé mentale. Depuis plusieurs années, AXA s’engage à influencer positivement la santé mentale pour mieux prévenir les problèmes de santé, qu’ils soient physiques ou psychologiques.

Une initiative signée WPP qui prend aujourd’hui la forme d’un film: Group Therapy, un documentaire de 90 minutes disponible sur Prime Video, sélectionné pour figurer dans la programmation officielle du festival Tribeca 2024. Co-produit par AXA et Hartbeat , cette production remplace le format publicitaire traditionnel par une œuvre long format, pensée comme un moyen de sensibilisation intégré à la stratégie d’AXA.

Le film met en scène une session de groupe animée réunissant six humoristes internationaux parmi lesquels figurent Neil Patrick Harris, Tig Notaro, ou encore Nicole Byer, venus partager leurs expériences personnelles liées à la santé mentale. Comme l’explique Dimitri Guerassimov sur LinkedIn, cette campagne repose sur un parti pris fort : remplacer les formats publicitaires traditionnels par une œuvre audiovisuelle conçue comme un contenu de fond, construite autour d’un message central simple mais essentiel : la parole est thérapeutique.

En choisissant de s’éloigner des formats classiques de la publicité, AXA explore de nouvelles voies pour sensibiliser à la santé mentale. À travers Group Therapy, l’assureur ne se contente pas de délivrer un message, il incite à l’action, en ouvrant la discussion sur un sujet encore trop souvent tabou. En réunissant de célèbres humoristes pour aborder de manière accessible et humaine ces questions, AXA parvient à allier divertissement et engagement, tout en inscrivant son initiative dans une démarche de prévention et de bien-être à long terme.