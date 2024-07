IA générative et photographie se rencontrent dans la dernière campagne Google avec ELLE

Serait-ce le metaverse ?

Pourquoi choisir entre photographie traditionnelle et intelligence artificielle générative quand on peut allier les deux ? Quand on est une agence de production créative, spécialisée dans l’IA comme Detroit, c’est une méthode originale à exploiter.

C’est précisément ce que le photographe et DA Pierrick Jégou de l’agence a fait pour une campagne digitale sur le Google Pixel Pro 8, en collaboration avec le magazine ELLE.

Dans une série d’affichages digitaux, on retrouve le mannequin Maeva Giani Marshall dans des univers colorés, générés par IA. Le modèle est, quant à lui, bien réel et photographié à l’appareil du Google Pixel Pro 8. La campagne est déclinée sous forme de GIFs, toujours à la manière de couvertures de magazine ELLE.

Voilà une parfaite illustration des capacités photographiques du nouveau smartphone ici bien assisté par l’IA générative.

Les gifs