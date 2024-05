Women in Tech et l’ONU donnent un grand coup de poing dans le plafond de verre

Étouffant.

Dans un monde où seulement 28,2 % des postes de direction sont occupés par des femmes, on peut indéniablement en déduire que les femmes rencontrent certains obstacles dans leur développement professionnel. Étriquées entre les murs des possibilités, c’est comme un plafond de verre qui peut être ressenti, de l’enfance à l’âge adulte.

Dans une campagne mondiale intitulée Beyond Ceilings (comprenez “Au-delà du plafond”), réalisée pour Women in Tech en collaboration avec ONU Women, les deux organisations dénoncent l’inégalité entret les femmes et les hommes. Cette vidéo a été créée par WAY.TV, le tout nouveau studio créatif de l’agence WAY (WeAreYoung) spécialisé dans le contenu photo et vidéo, qui a pour ambition de remettre sur le devant de la scène la qualité face à la quantité.

C’est dans un film de 1min30 que l’on retrouve une petite fille, évoluant dans un monde où tous les plafonds sont si bas qu’elle doit se pencher en permanence. De sa chambre, à l’école, en passant par la salle de bains, tous les endroits de son quotidien y passent. Ce choix est évidemment une métaphore du fameux “plafond de verre” qui pèse sur les filles et les femmes et qui les empêche d’évoluer comme elles le souhaiteraient dans la société.

L’équipe de WAY.TV

Grâce à ce film, Women in Tech rappelle à chaque femme ou fille que son potentiel est illimité et qu’elle ne doit pas se laisser brider par les barrières qui lui sont imposées par la société, son entourage ou elle-même. “Le ciel n’est pas la limite. Votre esprit l’est.” aurait pu dire Marilyn Monroe à ce sujet.