Coupe du Monde : Adidas promeut le rugby à la façon du foot

Football en tête, rugby en quête.

Le sport le plus populaire en France, est sans débat le football. 76 % des amateurs de sport français déclarent suivre des compétitions ou équipes professionnelles de football, tandis que le tennis, venant en deuxième place, ne récolte que 36 %. Le troisième sport sur cette liste est aussi celui que l’on compare le plus fréquemment au football, avec cette fameuse phrase : le football est un sport de gentlemen pratiqué par des brutes, tandis que le rugby est un sport de brutes pratiqué par des gentlemen.

Avec 33 % des amateurs de sport français s’intéressant aux compétitions professionnelles de rugby, l’ovalie est un challenger respectable, mais qui aimerait voir sa part du gâteau augmenter sensiblement. Et cela peut être dû en grande partie au faible nombre de pratiquants amateurs, ceux-ci n’ayant à leur tour pas la tâche facile, car le rugby n’est pas un sport qu’on pratique sur le pouce, mais un sport qui demande un certain encadrement.

Du moins, c’est l’image qu’a ce sport. Mais c’est cet a priori que visent à changer Adidas et We Are Young dans cette nouvelle campagne, tentant de l’ouvrir à ceux qui pratiquent actuellement le football amateur ou qui pourraient être intéressés par ce rugby plus urbain. Pour ce faire, la marque et l’agence mettent en avant autant de rugbymen professionnels que les amateurs, réunissant ces deux communautés. Le rugby descend dans la rue, et s’aventure même jusqu’à la plage. De quoi transformer l’essai ?