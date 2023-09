L’ONU porte à l’écran le drame des réfugiés

Loin de tous. Tous pour un.

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) a récemment diffusé son film « Hope Away From Home », abordant la question croissante des réfugiés contraints de quitter leur foyer et souvent privés du droit de chercher refuge dans d’autres pays. Beaucoup d’entre eux font face à des dangers en cours de route, à des refoulements aux frontières ou se retrouvent piégés dans des situations juridiques incertaines pendant de longues années. Réalisé par l’agence créative &Co basée à Copenhague et la North Alliance (NoA), ce film symbolise la violence du déplacement en montrant le monde des protagonistes renversé. Il relate les parcours de trois individus de différents pays contraints de fuir.

Actuellement, près de 89,3 millions d’individus sont contraints de quitter leurs terres natales. De ce nombre, 27,1 millions sont officiellement reconnus comme réfugiés. Il est alarmant de constater que près de 80 % d’entre eux trouvent refuge dans des pays en développement, et presque la moitié sont des enfants de moins de 18 ans. La France, selon les données d’Oxfam France, accueille environ 340 000 réfugiés. Cependant, c’est la Turquie qui détient le triste record d’accueil, hébergeant près de 3,6 millions de réfugiés, dont une majorité provient de Syrie. La migration forcée est principalement provoquée par des conflits, persécutions, catastrophes environnementales et changements climatiques. D’autres raisons incluent des pressions économiques, des déplacements pour des projets de développement, et des problèmes de santé publique. Ces facteurs, souvent combinés, entraînent des déplacements complexes de populations. Depuis quelques décennies, les crises météorologiques ont entraîné deux fois plus de déplacements que les conflits. La Banque Mondiale estime qu’à l’horizon 2050, 216 millions de personnes pourraient être forcées de quitter leur région.