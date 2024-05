Vinted allège les fashionistas dans sa campagne de marque

Éloge du minimalisme.

Avez-vous déjà retourné votre placard, pour finalement vous retrouver à porter la même tenue qu’avant la dernière machine ? Après tout, la plupart d’entre nous a un dressing bien trop rempli pour finalement porter à peine la moitié des vêtements qui s’y trouvent. Cette accumulation excessive n’est pas mauvaise que pour votre portefeuille, mais aussi pour l’environnement.

Les réseaux sociaux, dans leur auto-contradiction permanente, font la guerre aux excès entre deux halls à rallonge. Et si l’idée de la garde-robe capsule n’est pas forcément faite pour vous, vous pouvez déjà désencombrer votre dressing en vous débarrassant de vos doublons… voire de vos triplons ou quadruplons. C’est là que Vinted intervient, ainsi que l’agence néerlandaise Wolfstreet.

On ne la présente plus, cette appli de revente ou d’achat en seconde main est maintenant au sein des téléphones de tous ou presque. Ici, notre tendance au trop-plein est mise en scène de manière humoristique. Le but ? Nous forcer à faire face au ridicule de nos mauvaises habitudes. Une campagne qui tombe à point, alors que la tendance du minimalisme envahit les réseaux et que la surconsommation est pointée du doigt de toutes les directions.