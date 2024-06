40 % des Français privilégient la seconde main selon Vinted

En faites-vous partie ?

La seconde main est de plus en plus populaire en France, et l’une des plateformes qui facilite cette montée en popularité est Vinted, une application de revente de vêtements et accessoires entre particuliers. Mais qui en sont les utilisateurs ? C’est ce que révèle le rapport d’Impact de la marque, réalisé en collaboration avec Vaayu, issu d’une étude menée auprès de plus de 100 000 membres Vinted à travers la France, la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne et le Royaume-Uni. Celui-ci met en lumière les tendances de consommation durables.

En France, 40 % des membres possèdent une garde-robe majoritairement composée d’articles de seconde main. De plus, 25 % des utilisateurs achètent moins d’articles de mode depuis qu’ils utilisent la plateforme, et 53 % dépensent moins pour leurs achats vestimentaires. En 2023, cette préférence pour l’occasion a permis d’économiser 679 kilotonnes d’émissions de CO₂. Cela fait de la seconde main un choix autant économique qu’écologique.

L’étude révèle que la seconde main s’ancre solidement dans les habitudes des consommateurs. 65 % des sondés déclarent qu’au moins un quart de leur garde-robe est composé d’articles de seconde main, avec la France en tête où 40 % des membres suivent cette tendance. La majorité des utilisateurs considère la qualité des articles de seconde main comme équivalente à celle des produits neufs, et 84 % affirment que ces articles répondent à leurs attentes de qualité.

Vinted, engagée à réduire son empreinte carbone, se concentre sur les émissions liées aux livraisons, représentant 98 % de son empreinte totale. Promouvant les livraisons en point de retrait et investissant dans des options à faible émission, Vinted vise à atteindre zéro émission nette d’ici 2050.

Marianne Gybels, directrice du développement durable chez Vinted déclare dans un communiqué : « Dans ce rapport, nous cherchons à dépasser la simple évaluation de notre empreinte carbone pour examiner l’impact global de nos actions sur la vie et les habitudes de consommation de nos membres. Nous prenons conscience de l’ampleur de l’impact du marché de la seconde main, ce qui constitue à la fois une avancée significative dans la lutte contre le changement climatique et une évolution positive des habitudes de consommation. Chez Vinted, notre ambition est de faire de la seconde main le premier choix pour les consommateurs. Les données de ce rapport confirment que cette démarche progresse chaque année : les consommateurs accordent de plus en plus d’importance à leur manière de consommer, à leur empreinte climatique et à leur budget, et nous sommes là pour les accompagner dans cette démarche Parallèlement, chez Vinted, nous développons notre stratégie de développement durable et nous engageons à réduire les émissions liées à nos propres activités. »