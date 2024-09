Lena Situations débarque sur Vinted et à la TV

La star du spot ? C'est la veste.

Les codes de l’influence sont-ils solubles dans ceux de la publicité TV ? Une influenceuse peut-elle promouvoir la seconde main alors que son mode de vie implique de consommer toujours plus ? Une agence d’influence peut-elle se mettre à réaliser des spots TV ?

La dernière campagne Vinted avec la super-star de l’influence Lena Situations, tournée par Scro-ll, la branche de production de l’agence d’influence Follow, répond par l’affirmatif à toutes ces questions.

La campagne, diffusée à la fois à la télévision et sur les réseaux sociaux, vise à promouvoir l’achat de vêtements de seconde main, une pratique en phase avec les valeurs authentiques et engagées de Lena, et le cœur de métier de Vinted.

Lena Mahfouf (le vrai nom de Lena Situations) a aussi été impliquée dans la création d’une sélection mode exclusivement composée de pièces de seconde main disponibles sur son profil Vinted.