Chanel, Hermès et Dior en tête sur Vinted en France

La seconde main ouvre la porte au luxe.

Historiquement, pour chercher des produits de luxe de seconde main, ce n’est pas sur Vinted que se rend en premier le consommateur, Vestiaire Collective ayant préempté ce segment. Pourtant, le marché du luxe se développe inexorablement sur la plateforme lituanienne, avec ou sans son aide, forçant le leader de la seconde main à réagir. En effet, les contrefaçons et arnaques sont mains courantes quand il est question de luxe, et bien que ce ne soit pas son positionnement à l’origine, Vinted ne peut pas laisser ses clients se faire tromper sans réagir.

Dans une étude, Vinted dévoile quelles sont les marques les plus vendues sur son site. Chanel, Hermès et Dior dominent en France, tandis que ce sont d’autres marques locales de luxe qui remportent le plus de succès en Italie, Espagne, Allemagne et au Royaume-Uni. A priori, pas de grande surprise parmi les noms qui composent le top 10 de ce classement (Hermès, Dior, Saint-Laurent, Prada…).

L’année dernière, la marque lançait également son processus de vérification d’articles premium avec Rebelle, société experte du luxe de seconde main. Cette association se traduit par un service payant permettant aux vendeurs de faire authentifier leurs produits de marque. Bien que non obligatoire, cette mesure permet aux acheteurs de savoir s’ils prennent ou non le risque d’une contrefaçon avant de concrétiser leur achat. Quant à cette étude, son existence n’est qu’une autre preuve de la volonté de Vinted de s’étendre dans le domaine du luxe, une direction vers laquelle ses consommateurs poussent la plateforme.