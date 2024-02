Sir John Hegarty révèle ses 10 conseils pour être plus créatif

Qui a dit qu’un magicien ne révélait jamais ses secrets ?

Depuis 2020, WeTranfer présente chaque mois le manifeste de personnalités des industries créatives. Ai Weiwei, Amadou et Mariam, Willie Nelson, Pussy Riot notamment. En ce beau mois de février, nous avons eu le plaisir de découvrir le manifeste d’un certain… Sir John Hegarty.

Si vous ne connaissez pas ce Britannique de 79 ans qui a été anobli en 2007, il est l’une des plus grandes légendes de la création publicitaire. Il est le co-fondateur de l’agence Bartle Bogle Hegarty (BBH) qui a signé des films cultes pour Levi’s (Launderette ou Flat Eric), Audi, Xbox (champagne), Johnnie Walker (fish ou The Android) ou encore Axe (les anges). Mais Sir John Hegarty, c’est un franc-parler aussi british que ses chemises à fleur, avec des points de vue quasi quotidiens sur la créativité. D’autant que « Hegarty » est désormais investisseur et formateur, après 37 ans au sein de BBH.

Bref, quand WeTransfer lui a demandé ses 10 règles pour une vie créative, John ne s’est pas fait prier. Il a même challengé le brief.

Le manifeste de Sir John Hegarty

La VF

1. Soyez optimiste.

Vous devez croire que vous allez avoir un impact et rendre le monde meilleur. L’énergie et l’enthousiasme sont contagieux.

2. Retirez vos écouteurs.

Le monde est plein d’inspiration. Écouter.

3. Mélangez-vous avec les meilleurs.

Les grands penseurs se rassemblent, apprennent les uns des autres et s’inspirent.

4. Lisez de la m…

Lisez de bonnes choses dans l’espoir qu’elles déteignent sur vous. Lisez également en dehors de votre discipline pour vous donner un avantage inattendu.

5. Respectez votre ego.

L’ego, c’est le « je », votre sens de la croyance, votre opinion. Ne permettez pas que cela devienne de « l’hubris ». C’est à ce moment-là que votre importance personnelle est trop élevée.

6. Respectez, ne révérez pas.

Admirez les idées, pas les gens. Les premières ne vous laisseront jamais tomber.

7. Posez constamment des questions.

Les enfants sont agités et se posent constamment des questions. C’est ainsi que leurs connaissances s’élargissent. N’ayez pas peur de poser la question inhabituelle. Cela élargira vos connaissances.

8. Adoptez la juxtaposition.

Cela dramatisera votre message et encouragera votre public à se demander « pourquoi ? ».

9. N’excluez jamais.

La créativité est une expression de soi. Assurez-vous d’avoir autant de personnes différentes que possible dans la pièce.

10. Laissez-vous inspirer par la beauté.

La beauté de tous les jours est tout autour de vous – il suffit de la chercher. Cela élèvera votre esprit créatif.

11. Il n’y a pas de règle.