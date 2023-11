Burger King détourne les traditions de Noël dans sa campagne « Hijacking Christmas »

Pour un Noël de rois.

Lors des fêtes de Noël, chaque marque y met du sien, et challenge son agence pour créer LA campagne, qui fera pleurer dans les chaumières ou rire en famille. Quel que soit l’angle choisi, l’objectif est toujours d’être remarquable… et inoubliable. Sauf que n’est une mission difficile quand les mêmes traditions sont reprises d’années en année, et pourtant… il est difficile de leur échapper dans l’esprit de Noël.

Cette année, pour se différencier, Burger King se démarque grâce à sa dernière campagne intitulée « Hijacking Christmas », imaginée par BBH (Bartle Bogle Hegarty). Constituée d’une vidéo long format de 7 minutes et de prints OOH, la campagne détourne deux symboles des fêtes de fin d’année : le père Noël, et la chanson de Noël numéro 1.

« Driving Home For Christmas » a été réécrit pour guider les gens vers 21 drives de Burger King situés le long des autoroutes les plus fréquentées du Royaume-Uni, avec des directions précises. Le clip reprenant le style VHS des années 80, mettant en scène un système de navigation par satellite chantant et dansant, accompagne cette chanson. La chanson a également été détournée en spot radio de 30 secondes, visant les auditeurs passant à proximité d’un des drives du pays. Ainsi, il sera possible pour tous ceux sur leur trajet de retour de Noël de passer par la « Home of the Whopper ». Y compris s’ils ont un traineau et des rennes à garer sur le parking.