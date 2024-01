Burger King met à l’honneur vos talents insolites

Non, pas l'alphabet en rotant.

Les fêtes de début et de fin d’année sont déjà passées, mais vous en gardez certainement quelques souvenirs. Peut-être que votre cousin Thibault vous a marqué avec ses derniers mooves de danse sur la piste du salon, ou votre tante Agathe a brillé avec sa classique ritournelle en sifflant la bouche fermée ; ou c’était peut-être à votre tour d’épater la galerie cette année. Quoi qu’il en soit, nous possédons tous notre petit talent caché, un brin inutile, mais pas moins plaisant.

Et il semblerait que nous autres simples mortels ne soyons pas les seuls. En effet, Burger King aussi possède son propre talent ; non, ce n’est pas de réussir, encore et toujours, à tenir tête à McDonald’s (en publicité du moins), mais plutôt de faire des Burgers uniques à en croire cette campagne de l’agence We Believers. Celle-ci annonce l’arrivée du Crispy King au Mexique.

L’humour semble à la fête, et pas seulement au Cannes Lions qui en fait une nouvelle catégorie cette année (nous en reparlerons très prochainement), réjouissons-nous !

La prochaine fois que vous comparerez vos talents avec votre groupe d’amis, rien ne vous empêche de le faire dans votre restaurant Burger King… histoire que le thème des talents soit respecté jusqu’au bout. Votre Cripsy King en main, tout est possible !