Joyca et MrBeast secouent la scène musicale avec Discobeast

Le single qui mixe disco, influence et engagement.

Le créateur de contenu et musicien Joyca frappe fort avec son dernier single Discobeast, en featuring avec l’incontournable MrBeast. Disponible depuis le 23 février sur les plateformes de streaming, ce titre aux accents disco et French touch connaît déjà un succès fulgurant.

Avec 6,56 millions d’abonnés, Joyca s’est imposé comme une figure clé du paysage digital français ainsi que de l’écurie Webedia Creators. Autodidacte, il s’est d’abord fait connaître sur YouTube avec des remix et parodies virales, avant de développer une carrière musicale aux productions soignées, sans perdre son approche humoristique dans sa création de contenu. Son dernier projet, Discobeast, marque une étape importante : une collaboration avec MrBeast, youtuber le plus suivi au monde avec 368 M d’abonnés sur YouTube.

Le single a été conçu par Joyca avec le soutien de producteurs de renom. Si Joyca assure la composition et la production, MrBeast, connu pour ses défis démesurés et ses actions philanthropiques, prête sa voix sur ce titre. Une association inédite qui dépasse le simple exercice musical : tous les bénéfices du morceau seront reversés à l’UNICEF pour venir en aide aux enfants défavorisés.

Dès sa sortie, Discobeast a bénéficié d’une mise en avant soignée. Joyca a dévoilé les coulisses de son enregistrement à Los Angeles dans une vidéo YouTube qui a atteint 1,6 million de vues en 24 heures. Un live exclusif a eu lieu le 24 février à 18h sur Twitch et YouTube, en partenariat avec Fiverr, pour présenter le clip et revenir sur la genèse du projet.

Avec une audience majoritairement composée de 18-24 ans et un total de 197 millions de streams cumulés depuis 2017, Joyca continue d’étendre son influence bien au-delà de YouTube. Une évolution logique pour celui qui, en quelques années, est passé du statut de créateur de remix à celui d’artiste et producteur suivi par plusieurs millions d’abonnés sur TikTok (4,1M), Instagram (3,4M), X (2,2M) et Twitch (711K).

Avec Discobeast, Joyca ne se contente pas de fusionner les mondes du digital et de la musique : il prouve que l’influence peut aussi servir des causes solidaires, tout en offrant un hit taillé pour les playlists.

Et comme l’influence des créateurs va désormais bien au-delà de YouTube, “le titre est classé dans le top 50 Spotify France (723 000 écoutes en 6 jours)”, selon François-Xavier Williamson, directeur de la communication de Webedia.