Médiamétrie et 20 organisations européennes lancent l’AMC pour une mesure indépendante de l’audience

Un nouvel acteur clé de la régulation.

L’écosystème de la mesure d’audience en Europe se structure avec la création de l’Audience Measurement Coalition (AMC). Cette initiative fédère les principaux JIC (Joint Industry Committees), MOC (Media Owner Committees) et instituts d’études de marché du continent pour garantir une mesure indépendante, transparente et équitable.

L’AMC a trois objectifs majeurs :

– Représenter le secteur de la mesure d’audience dans les débats sur les évolutions réglementaires et les politiques publiques.

– Servir de référent international en matière d’expertise et de standards professionnels.

Favoriser l’harmonisation des pratiques à l’échelle européenne, en lien avec les nouvelles exigences législatives.

– Avant d’adopter le statut d’association loi 1901, l’AMC fonctionnait déjà depuis 2017 sous forme de coalition ad hoc. Elle œuvrait alors à l’établissement et à la promotion de normes professionnelles pour garantir des mesures fiables et comparables à l’échelle européenne.

L’AMC repose sur un socle de membres fondateurs comprenant Médiamétrie (France), l’ARMA (Roumanie) et MMS (Suède), trois JIC majeurs du marché, ainsi que les instituts de recherche Nielsen, Kantar Media et GfK.

D’autres acteurs clés ont rejoint la coalition, parmi lesquels AGF (Allemagne), CIM (Belgique), Danske Medier Research (Danemark), Finnpanel (Finlande), Mediapulse (Suisse), NMO (Pays-Bas), Norwegian MOC (Norvège), WEMF (Suisse), Comscore, Gemius et Ipsos.

Yannick Carriou, Président de l’AMC, réagit à cette initiative dans un communiqué :

« Les régulateurs européens ont reconnu l’importance d’une mesure d’audience précise et impartiale dans les dispositions du Règlement européen sur la liberté des médias. D’autres règlements récemment adoptés reconnaissent également cette nécessité. L’AMC voit aujourd’hui officiellement le jour afin de structurer les interactions entre une vingtaine d’acteurs, spécialistes de la mesure d’audience en Europe, d’opérateurs et les régulateurs européens et nationaux. Je suis honoré d’être nommé Président de cette nouvelle association et je m’engage à en faire l’interlocuteur clé des décideurs politiques et de toutes les parties prenantes de l’écosystème des médias et de la publicité. »

L’AMC devrait mettre l’accent sur trois axes prioritaires :

– Le cadre réglementaire et la reconnaissance d’une mesure d’audience indépendante dans la législation européenne.

– La gouvernance des systèmes de mesure, en lien avec les attentes des éditeurs, annonceurs et autorités publiques.

– L’équité et la transparence des méthodologies, pour garantir une information fiable aux acteurs des médias et de la publicité.

Avec cette nouvelle coalition, le marché européen s’organise pour assurer une mesure d’audience standardisée et reconnue par l’ensemble des parties prenantes. Un enjeu clé, alors que la souveraineté des données d’audience impacte directement le pluralisme des médias et leur financement équitable.

Parallèlement à la création de l’AMC, la mesure cross-média vidéo franchit une nouvelle étape en France. Le Figaro, acteur de la vidéo sur tous les écrans, vient de rejoindre le comité cross-média vidéo de Médiamétrie. Cette adhésion renforce un collectif réunissant déjà les principales agences média, une forte représentation des annonceurs de l’Union des Marques, les chaînes de télévision et les plateformes internationales.