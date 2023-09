40 30 20 10 : AlloCiné fête ses 30 ans, et cela ne nous rajeunit pas

R.I.P. Pariscope.

AlloCiné, service emblématique du cinéma français, souffle cette année sa 30ᵉ bougie. Fondé en 1993 par Jean-David Blanc et Patrick Holzman, il a commencé son aventure en révolutionnant la manière dont le grand public accède aux séances de cinéma grâce à un service téléphonique mémorable : 40 30 20 10*. De là, sa présence s’est étendue du Minitel à nos smartphones, en passant par le web. Devenu le site « blockbuster » pour les cinéphiles et amateurs de séries, avec plus de 14 millions de visiteurs uniques revendiquées par mois, AlloCiné a, au fil du temps, su faire évoluer son offre : réservation de places, critiques presse et spectateurs, recommandations personnalisées, communauté très active (dont le fameux Club 300), ouverture au phénomène culturel massif que sont les séries, etc. L’entreprise a depuis été intégrée au groupe Webedia en 2013, après avoir été entre les mains de différents actionnaires comme CANAL+ et Universal.

Le 76ᵉ Festival International du Film de Cannes a été l’occasion pour AlloCiné de lancer les festivités de cet anniversaire. Et pour l’occasion, une campagne a été mise en place : un spot publicitaire réalisé par Webedia Prod, diffusé à la télévision et en ligne, un site anniversaire regroupant 30 ans de moments forts du cinéma et des séries (on vous en recommande chaudement la visite, parole de T-Rex), et enfin, un partenariat avec CANAL+ pour proposer une sélection spéciale sur myCANAL.

Le (01) 40 30 20 10 n’est malheureusement plus attribué. Sa réactivation aurait pu faire partie de cette campagne patrimoniale. Cela n’empêchera probablement pas les équipes de Webedia de trinquer avec quelques bulles et popcorns pour fêter cela.