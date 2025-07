Digital Report 2025 : on passe 6h42 à scroller des vidéos courtes chaque semaine

L’écran mobile domine tous les usages, mais la TV décroche.

We Are Social et Meltwater ont dévoilé leur rapport trimestriel sur l’état mondial du numérique qui rassemble les données récentes sur l’accès et l’usage d’Internet à travers le monde.

Avec 5,65 milliards d’internautes dans le monde, soit 68,7 % de la population, Internet confirme sa place centrale dans les usages. Les réseaux sociaux, eux, rassemblent 5,41 milliards d’utilisateurs, soit 65,7 % de la population mondiale – en hausse de 4,7 % sur un an. Une dynamique qui continue de peser lourd dans les stratégies médias.

Côté équipements, 70 % des habitants de la planète possèdent un téléphone mobile, toutes générations confondues. Des chiffres qui confirment un usage quasi généralisé, avec une consommation mobile toujours plus dominante.

Avec 80,6 % des internautes déclarant avoir utilisé un moteur de recherche en juillet 2025, le search reste un réflexe global… mais en déclin. Ils étaient 84,1 % en 2021, et 82,4 % encore en 2024. Cette baisse, bien que moindre, marque une inflexion dans les usages : les moteurs de recherche ne sont plus systématiquement le point de départ des parcours en ligne. Devinez la suite…

Google reste ultra-dominant, avec 83 à 105 milliards de visites par mois, jusqu’à 5,87 milliards de visiteurs uniques. Le site capterait à lui seul près de 20 % du trafic mondial des 10 000 principaux domaines web. Pourtant, son trafic hebdomadaire a reculé de 4 % en trois ans, soit près d’un milliard de visites perdues par semaine.

Dans le même temps, ChatGPT capte plus d’un milliard de visites hebdomadaires, une donnée qui illustre le glissement progressif vers des interfaces conversationnelles.

En 2024, les moteurs de recherche ont attiré une part importante des investissements publicitaires, avec 316 milliards de dollars dépensés dans le monde, soit 40 % du budget digital. Ce montant dépasse celui consacré aux réseaux sociaux, à la vidéo ou aux bannières publicitaires.

Cependant, même si le moteur de recherche reste le premier point de contact des internautes avec les marques, les habitudes changent. En deux ans, 100 millions d’internautes supplémentaires utilisent les moteurs de recherche comme principal moyen de découvrir de nouveaux produits ou services.

Point à surveiller : Google envoie de moins en moins de visiteurs vers d’autres sites. Sa part dans le référencement externe a diminué de 3,8 points depuis 2023, alors que son trafic global reste stable. Cette baisse s’explique notamment par la montée des réponses automatiques et enrichies fournies par l’intelligence artificielle, qui donnent des informations directement sans besoin de cliquer. Bienvenue dans le monde du zéro clic (que nous évoquions déjà en 2019).

La télévision connectée s’impose dans les foyers : plus d’1 internaute sur 2 (16 ans et +) dans le monde possède désormais une Smart TV, en hausse de près de 10 % en deux ans. Une hausse si notable que YouTube dépasse désormais la télévision traditionnelle aux États-Unis. Mais tout le monde ne l’utilise pas à son plein potentiel : seuls 32,1 % des internautes accèdent chaque mois à du contenu digital depuis leur téléviseur.

Le streaming, lui, est devenu incontournable. Il représente dorénavant 50,1 % du temps passé devant la télévision. Une bascule mondiale, bien que contrastée selon les marchés : près des deux tiers du temps TV sont dédiés au streaming en Nouvelle-Zélande, contre à peine 20 % au Japon.

Autre chiffre fort : 92 % des internautes ont regardé du contenu vidéo en streaming le mois dernier. Un usage massif, qui s’accompagne d’une nouvelle hiérarchie des écrans. Les contenus vidéo en ligne (YouTube, TikTok…) captent aujourd’hui 11h39 par semaine, contre 10h15 pour l’ensemble des contenus TV, y compris les plateformes comme Netflix.

Mais c’est la vidéo courte qui dominent : les Reels, Shorts et TikToks totalisent à eux seuls 6h42 hebdo, contre 4h57 pour les formats longs. Et ces usages prennent de plus en plus de temps écran : les flux sociaux (réseaux + vidéos courtes) captent aujourd’hui 13h48 par semaine, soit 3h30 de plus que la télévision, toutes plateformes confondues.

Chez les femmes de 16 à 24 ans, le virage est net : 19h46 de scroll vs. 9h de télé. Soit 2,6 fois plus de temps sur TikTok ou Instagram que devant une série.

Facebook reste la plateforme la plus utilisée dans le monde, avec 56,6 % des internautes déclarant l’avoir utilisée au moins une fois le mois dernier. YouTube (55,3 %), Instagram (54,5 %) et WhatsApp (54 %) suivent de près, ce dernier culminant à 98,3 % d’adoption au Maroc et au Nigeria.

Mais la réalité sur mobile raconte une autre histoire : en termes d’usage actif, YouTube devance WhatsApp de 14 %, Facebook pointe en troisième position, suivi par Instagram et TikTok.

Côté publicité, YouTube revendique la plus large audience potentielle avec 2,54 milliards d’utilisateurs, Facebook suit avec 2,36 milliards, et TikTok complète le podium à 1,94 milliard.

Si YouTube et Facebook se disputent la première place, tout dépend de la cible. Par exemple, chez les jeunes femmes (16-24 ans), Instagram domine (69,2 %), suivi de près par Facebook (50,3 %) et TikTok (47,3 %). Chez les jeunes hommes, Telegram et X attirent aussi des parts de marché notables.

Les seniors, eux, restent fidèles à Facebook, avec plus de 60 % des 65+ actifs chaque mois sur la plateforme.

Les achats alimentaires en ligne sont en pleine reprise et atteignent des niveaux que l’on n’avait plus vus depuis la pandémie. Près de 29 % des internautes affirment avoir passé commande via une plateforme numérique au cours de la semaine écoulée, un record depuis deux ans. Cela signifie que dans plus de la moitié des foyers connectés, au moins une partie des achats alimentaires se fait désormais sur internet. L’Asie montre la voie, tandis que l’Europe reste en retrait.

Côté internet, la vitesse fixe dépasse les 100 Mbps en moyenne mondiale, avec des pointes à plus de 300 Mbps dans certains pays. Mais le mobile rattrape très vite son retard : ses débits ont bondi de près de 70 % en un an et dépassent déjà le fixe dans plus de 100 pays.

Sur le front des navigateurs web, la bataille s’annonce intense. OpenAI et Perplexity ont lancé leurs propres logiciels de navigation, une offensive audacieuse face au monopole quasi total de Google Chrome. En mai 2025, Chrome capte près de 67 % du trafic internet mondial, soit deux fois plus que tous ses concurrents réunis. Safari d’Apple suit loin derrière avec 17 %, tandis que Microsoft Edge, Firefox ou Samsung Internet se partagent le reste des parts de marché.

Ce Digital Report 2025 confirme que le mobile est devenu l’écran incontournable, surtout avec les vidéos courtes qui grignotent le temps passé devant la télé. Les moteurs de recherche restent clés, mais l’IA change la donne. Le shopping en ligne repart fort, boosté par des connexions toujours plus rapides. Et côté navigateurs, la guerre est lancée avec de nouveaux challengers face à Google Chrome. Bref, le numérique continue sa course effrénée !