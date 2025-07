Comment YouTube a pris le dessus sur la télévision traditionnelle aux États-Unis

Du smartphone au téléviseur.

YouTube, propriété de Google, s’est imposé comme la plateforme vidéo la plus regardée sur les téléviseurs américains en 2025 (en France, la TV est le 2e support utilisé pour regarder YouTube), surpassant les géants traditionnels comme Disney et NBCUniversal, selon les données de Nielsen. Cette domination s’inscrit dans une campagne continue d’amélioration de son application TV et d’une adaptation de ses contenus pour séduire toute la famille sur grand écran, tout en proposant des formats publicitaires adaptés à la télévision. Cette évolution traduit un changement de modèle où une génération ayant grandi sur les smartphones et tablettes se tourne désormais vers le téléviseur, transformant YouTube en un acteur majeur du paysage audiovisuel américain.

Cette mutation a été rendue possible par la généralisation de la télévision connectée, la montée en qualité et en durée des contenus produits par les créateurs de la plateforme, ainsi que par des innovations techniques telles que la fonction « multi-vue » ou la future fonctionnalité « émissions » permettant de regarder des programmes en plusieurs parties. Par ailleurs, YouTube TV, proposé à 83 dollars par mois, permet d’accéder à des chaînes en direct comme dans une offre de télévision classique.

Ce glissement vers le téléviseur intervient dans un contexte où les prix des abonnements aux services concurrents comme Netflix ou Disney+ augmentent, tandis que YouTube reste gratuit, financé par la publicité. Les revenus publicitaires de YouTube ont atteint 54,2 milliards de dollars en 2024, ce qui en fait, selon MoffettNathanson, le deuxième plus grand acteur du secteur du divertissement après Disney. L’entreprise investit également massivement dans les droits sportifs, notamment avec l’exclusivité du NFL Sunday Ticket et les tournois de football au Brésil, en misant sur une stratégie qui pourrait couvrir ces coûts par la publicité sur sa plateforme gratuite.

YouTube n’est plus seulement une alternative à la télévision traditionnelle, mais un nouvel espace où cohabitent contenus amateurs et productions proches des formats télévisés classiques. Le succès de certaines émissions ou la diffusion de matchs en direct montre que la plateforme attire des publics variés et renouvelle la manière dont le contenu vidéo est consommé dans les foyers américains. Ce basculement témoigne d’une transformation profonde du divertissement, où Hollywood perd – encore – progressivement du terrain.