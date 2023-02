Digital Report : 50 % des internautes français de 16-64 ans déclinent les cookies

L’édition française 2023 vient de paraitre !

Chaque année, avec leur traditionnel Digital Report, We Are Social et Meltwater donnent à voir le panorama des comportements des internautes sur les médias sociaux, le mobile, le commerce en ligne, les cookies, etc. L’occasion de prendre le pouls des tendances en ligne, en France et dans le monde.

En préambule, on apprend ainsi que 92,6 % des Français sont aujourd’hui connectés à Internet (+1 % versus 2022, soit 600 000 habitants de plus) et 80,5 % sont sur les réseaux sociaux. Plus de 96 % des internautes français de 16-64 ans possèdent aujourd’hui un smartphone.

La galaxie Meta truste les premières places du classement des réseaux sociaux les plus consultés chaque mois en France auprès des 16-64 ans avec Facebook, WhatsApp, Messenger et Instagram. Sans faire de bruit, Snapchat arrive juste derrière (44 %), talonné par le rouleau compresseur TikTok (37,6 %). Ce dernier grimpe à la 4ème position des plateformes préférées des Français (derrière Facebook, Instagram et Whatsapp).

Avec Whatsapp et suivi par Doctolib, Tiktok fait partie des applications mobiles (hors jeux mobiles) les plus téléchargées. TikTok figure même au top du classement des applications où les consommateurs.trices dépensent le plus, suivi de Deezer, Disney + et Tinder.

Ils passent entre 5h et 21h sur ces plateformes devenues une source d’information pour les internautes : “31,6 % des français connectés de 16-64 ans – quasiment 1 français sur 3 – consultent les réseaux sociaux pour trouver des informations sur les marques et les produits (une croissance de plus de 10 % par rapport à 2022 à la même époque)”, rappelle l’étude.

Ils n’en restent pas moins très prudents quant à leurs comportements en ligne, car environ 50 % des internautes de 16-64 ans déclinent les cookies parfois et se sentent concernés par les fakes news et autres désinformations en ligne.

“43 % expriment de l’inquiétude sur l’utilisation de leurs datas et 36% préfèrent naviguer incognito sur le web.” Digital Report France

En revanche, 27,5 % d’entre eux se disent à l’aise avec les applications de “tracking” de sport, de bien-être ou de sommeil.

Le marché de la publicité social media en France se porte d’ailleurs très bien puisqu’elle signe une augmentation des dépenses publicitaires de 9 % (vs 2022), pour une valeur estimée aujourd’hui à plus de 3 milliards de dollars annuel, selon Statista souligne le rapport.

Leur temps passé sur Internet a légèrement baissé (-7 minutes vs 2022), “un effet post Covid”, mais avec un temps passé en hausse de 1h55 sur les réseaux sociaux (+ 9 minutes). Le support télé reste fortement plébiscité porté par le développement des plateformes, avec un temps passé de 3h30 par jour à regarder la télévision broadcast ou en streaming (+12 minutes vs 2022). Ils sont d’ailleurs 15 % à détenir un abonnement à un service de TV streaming (+12,7 %).

Tendance forte de la création publicitaire, le gaming a toujours plus le vent en poupe : En 2023, près de 81 % des français connectés de 16-64 ans jouent à des jeux vidéo. 57,6 % d’entre eux jouent via leurs smartphones, 35 % via une console de salon ; 33 % sur un ordinateur et 5,3% utilisent un casque de VR (+26 % par rapport à l’année précédente), précise le Digital report France.

Autre tendance lourde, et peu surprenante : 86 % des Français sondés consomment toutes sortes de vidéos en ligne. Très majoritairement des vidéos musicales (clips), des tutos et des lives stream (Twitch & Co par exemple). L’étude relève par ailleurs que “le marché de l’influence a encore de beaux jours devant lui puisque plus de 17% des Français connectés en âge de travailler regardent des vidéos ou vlogs d’influenceurs (+7 % vs 2022).”

Par ailleurs, le secteur poursuit sa croissance, “avec une valeur estimée de plus de 386 millions de dollars à l’année, une augmentation de 57 millions de dollars versus l’année dernière”.

Le e-commerce s’installe durablement dans le quotidien des Français : 53,7 % des internautes de 16-64 ans ont acheté un produit ou service en ligne (+6 % vs 2022), 23,3 % des courses alimentaires en ligne et 19,2 % un produit de seconde main en ligne. Les frais de livraison gratuits restent, pour 75 % d’entre eux, l’argument principal pour les motiver à acheter en ligne. Même si la livraison du dernier kilomètre reste un enjeu environnemental important, pourtant parmi les préoccupations principales des Français et notamment de la Gen Z.