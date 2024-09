Les 5 tendances qui redéfinissent le marketing d’influence selon We Are Social

Le nouveau rapport Next Gen Influence 2024 du groupe We Are Social identifie cinq tendances majeures qui vont transformer les collaborations entre les marques et les créateurs·trices de contenu. Dans un contexte de forte croissance du marketing d’influence (+17 % d’investissements en 2023), voici un aperçu de ces tendances clés.

1. Le droit à la réinvention

Les créateurs oscillent entre leur image initiale et leur évolution personnelle. Les marques doivent suivre ces parcours pour rester pertinentes. Exemple marquant : InoxTag, créateur gaming, qui tente l’ascension de l’Everest avec le soutien de grandes marques comme Nike ou The North Face.

2. Le réalisme “relatable”

Face à un contexte économique et climatique difficile, le contenu glamour laisse place à des représentations plus réalistes et accessibles. Audrey Lombard, influenceuse lifestyle, incarne cette tendance en devenant professeur de yoga et en collaborant avec des marques de bien-être.

3. Des alliés influents

Les créateurs engagés dans des actions altruistes gagnent en popularité, mais doivent éviter les discours perçus comme opportunistes. Nike a soutenu Dylan Mulvaney face aux critiques anti-trans, une démarche applaudie pour son authenticité.

4. La créativité crédible

Les marques doivent être à la fois éthiques et créatives. Collaborer avec des créateurs permet d’explorer des terrains risqués, comme l’humour irrévérencieux, sans compromettre leur image. Le partenariat entre Marc Jacobs et @sylvaniandrama en est un exemple réussi.

5. L’influence extrême

Dans un paysage digital saturé, les créateurs repoussent les limites pour se démarquer. Simon Puech, avec sa vidéo dénonçant les pratiques douteuses des influenceurs, illustre l’importance de l’authenticité dans l’influence marketing.

Ces cinq tendances offrent un aperçu de l’avenir du marketing d’influence, où authenticité et créativité seront essentielles pour capter l’attention d’un public toujours plus exigeant.

Le rapport complet est à télécharger ici.