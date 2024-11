Les 5 tendances qui transformeront les réseaux sociaux en 2025 selon We Are Social

Think Forward.

We Are Social dévoile chaque année les 5 grandes tendances qui façonneront les réseaux sociaux, et 2025 ne fait pas exception. Alors qu’un internaute sur quatre se dit submergé par une vie en ligne saturée de notifications, de micro-tendances frénétiques et de bruit numérique, le paysage digital amorce une transition vers un web social plus fluide et humain. Les utilisateurs privilégient désormais des expériences plus légères, en quête de connexions authentiques et de nouvelles manières de renouer avec le plaisir en ligne. Une évolution qui redéfinit les usages et ouvre la voie à un Internet plus vivable.

Basé sur les insights de ses équipes internationales et une enquête menée auprès de 500 décideurs marketing, ce rapport met en lumière un Internet en quête de ralentissement et d’épanouissement.

Voici les cinq tendances majeures identifiées pour 2025 :

1. Renaissance primale : le chaos comme point de connexion

Après des années d’uniformisation culturelle, 2024 a marqué un retour à une esthétique brute et provocante. Sur les réseaux, l’hédonisme et le désordre créatif séduisent les jeunes générations, à l’instar de la tendance Brat Summer incarnée par Charli XCX. 59 % des experts marketing ont osé collaborer avec des talents clivants ou publier des campagnes audacieuses, avec des résultats positifs pour 98 % d’entre eux. Exemple : Calvin Klein et H&M, qui surfent sur l’esthétique rave et indie sleaze des années 2000.

2. Social décontracté : une évasion numérique bienveillante

Les utilisateurs réclament un internet plus doux et apaisant, loin de l’hyperconnectivité. Les plateformes comme Pinterest et les tendances #Hopecore ou #LittleTreat gagnent en popularité. Marc Jacobs s’illustre sur TikTok en laissant libre cours à des créateurs pour produire un contenu ludique et léger, preuve que le lâcher-prise est une stratégie marketing efficace.

3. Consumérisme Intentionnel : acheter moins, mais mieux

Le prestige ne se mesure plus au pouvoir d’achat, mais à une consommation réfléchie. Les tendances comme #Deinfluencing favorisent une approche plus durable. Les marques s’adaptent : E.l.f. Cosmetics valorise les rituels de bien-être plutôt que l’achat compulsif, tandis qu’Orange s’engage pour un usage responsable du numérique, notamment à travers des campagnes avec des influenceurs comme Inoxtag.

4. Les mythes modernes : quand le web devient un terrain de jeu narratif

La pop culture se réinvente via les codes secrets et easter eggs disséminés dans les contenus. Des artistes comme Taylor Swift ou des studios comme A24 cultivent l’engagement en transformant leurs œuvres en chasses au trésor. À noter : Cerave a brillamment exploité un ancien thread Reddit autour de Michael Cera, et Peachy Den a collaboré avec des influenceurs pour réinterpréter des scènes cultes de cinéma.

5. Nouvelles intimités : reconnecter les individus sur les réseaux sociaux

Face à la transformation des réseaux en plateformes de divertissement, les internautes revendiquent une connexion plus humaine. Des initiatives comme le Discord de John Mayer ou les projets de photographies participatives illustrent ce besoin d’appartenance. REFY mise aussi sur cette tendance en organisant des escapades communautaires pour les amis, plutôt que des voyages pour influenceurs.

Ces tendances montrent que 2025 sera une année de recentrage sur l’authenticité, l’intentionnalité et les connexions significatives en ligne. Vous y croyez ?