VML signe une campagne poignante sur l’arthrite

La résilience animée des malades.

Le gouvernement chilien, en collaboration avec l’agence VML, dévoile Don’t Stop Motion, un court-métrage d’animation en stop-motion qui met en lumière la lutte quotidienne contre l’arthrite.

Ce projet singulier donne la parole – et surtout les mains – aux patients atteints d’arthrite, en les invitant à participer à une thérapie par la terre glaise pour créer le film lui-même. À travers ce procédé artistique et thérapeutique, les participants deviennent les auteurs d’un message d’espoir et de résilience.

Don’t Stop Motion retrace le parcours d’une enseignante confrontée aux douleurs et aux limitations provoquées par la polyarthrite rhumatoïde. Son inspiration pour continuer à avancer vient de ses élèves, incarnant la force collective et la transmission.